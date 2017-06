Kanal 2 ja TV3 lahkuvad samal ajal vabalevist

Kanal 2 teatas kolmapäeva hommikul, et jääb ka edaspidi Eesti kõige suurema levialaga MUX1 võrku ning senistel tasuta telepilti vastu võtnud klientidel on võimalik enne kanali vabalevist lahkumist ühineda Starman ZuumTV, Viasati või Telia teenustega või valida endale sobiv kaablioperaator, teatas Eesti Meedia.

Kanal 2 omaniku Eesti Meedia juhatuse esimees Sven Nuutmann põhjendas Kanal 2 vabalevist lahkumist sellega, et Eesti teleturg vajab struktuurseid muutusi ning telereklaami hinnad peavad hakkama tõusma.

“Praegune olukord, kus meediaagentuuride tegevuse läbi on telereklaami hinnad ebamõistlikult madalale surutud, ei ole enam jätkusuutlik,” ütles Nuutmann. “Ainus võimalus säilitada kohalikul omatoodangul põhinevat programmi on kanali toimimist optimeerida".

Eesti Meedia sisu- ja programmidirektor Hanno Tomberg ütles, et kõigil, kellel on praegu võimalik Kanal 2 programmi näha, näevad seda ka edaspidi, kui on valinud endale sobiva operaatorfirma. “Oleme kõikide operaatorite põhipaketis jätkuvalt kättesaadavad ja suudame ka tulevikus pakkuda paremat kvaliteeti HD pildi näol, mis jõuab täna vaid tasuliste klientideni,” ütles Tomberg.

Juba varem on vabalevist lahkunud Eesti Meedia telekanal Kanal 11.

TV3 juht Priit Leito teatas mõni tund hiljem Delfi vahendusel, et ka nemad plaanivad vabalevist lahkuda 1. augustist.

"Me mõistame täielikult Kanal 2 otsust. Praegused majanduslikud hoovused mõjutavad tugevalt kommertskanaleid. Programmikulud kasvavad pidevalt ja kuskilt tuleb leida võimalusi kokku hoida," rääkis Leito.

"Ka meie saatsime veebruaris Levirale teate, et lahkume vabalevist. Lahkumine toimub 1. augustil ning oluline on toonitada, et 90 protsenti meie kliente see kuidagi ei mõjuta," sõnas ta.

Küsimusele, kas plaan vabalevist lahkuda tuli uutelt omanikelt, vastas Leito eitavalt. "See ei ole kuidagi uute omanikega seotud. Plaan oli juba 2017. aasta eelarvesse sisse kirjutatud ning oleme seda kavatsenud alates eelmise aasta septembrist."

Eri andmetel vaatab vaid tasuta õhu kaudu levivat telepilti 10-12 protsenti Eesti televaatajatest. Valdav osa ostab teenust mõne operaatorfirma Telia, Starmani, STV või Viasati käest ja neid eesootav muudatus ei puuduta.

Levifirmad ruttasid kliente püüdma

Mitmed suuremad levifirmad ruttasid kohe pärast Eesti Meedia teadet praegusi ja võimalikke uusi kliente teavitama.

"Starmani kanalivalikusse jäävad Kanal2 kõikidesse pakettidesse alles ka vabalevist lahkumise järel ning seda kanalit saab vaadata kõikjal Eestis ka edaspidi,“ ütles Starmani toodete ja teenuste osakonnajuht Silver Soomre. "Kanal2 vabalevist lahkumine ei mõjuta ei kaabelvõrgu ega üle õhu levivate TV-teenuste kliente."

Telia Eesti meelelahutuse ja multimeedia valdkonna juht Karl Anton kinnitas, et sõltumata Kanal 2 otsusest vabalevist lahkumise osas saavad Telia kliendid endiselt jälgida nii Kanal 2, TV3 kui ka teisi populaarseid telekanaleid.

Vara: oleksin oodanud kanalite vabalevist lahkumist juba aastate eest

Eesti Ringhäälingute Liidu juhatuse esimees Toomas Vara sõnas Kanal 2 otsuse peale vabalevist lahkuda, et on isegi üllatav, et see nii kaua aega võttis.

"Pigem mina endise telejuhina, kes ise on neid arvutusi teinud, ma pigem ütleks, et ma imestan veidi, et see on võtnud nii palju aega," ütles Vara BNS-ile.

Vara prognoosis, et Kanal 2 lahkumisele võiks järgneda ka TV3 samasugune otsus. "TV3 saab nüüd pigem julgust, kui suur on ees julgenud selle sammu ära teha, siis ma usun küll, et pigem juhtub see varem kui hiljem," ütles Vara.

Kui varem oli kanalite vabalevis püsimine seotud selle suhteliselt suure kasutajaskonnaga, on see Vara sõnul kogu aeg aina vähenenud. "Ümardades 10 protsenti on praegu selline piir, et ma oleks oodanud küll, et see tehakse juba aasta või paar tagasi ära," sõnas ta.

Milliseks võiks Kanal 2 ja TV3 lahkumise järel kujuneda vabalevis püsimise hind Eesti Rahvusringhäälingu (ERR) jaoks, on Vara sõnul põnev küsimus.

"Olgem ausad, riigil on seal omad hoovad ka, riik on ju endiselt Levira omanike sees. Aga mis juhtub ERR-i tasudega, seda ma ei oska öelda," lausus ta.

Samas veel mõned aastad tagasi teenis Levira Vara sõnul kasumimarginaale, millest võiksid unistada ka Microsoft või Apple, nii et ruumi tasusid ERR-i jaoks madalal hoida võiks ettevõttel justkui olla.

Seda, et telekomifirmad võiks kanalite vabalevist lahkudes oma teenusepakettide hinda tõsta, Vara ei uskunud.

"Pigem vastupidi, nad üritavad need praegu veel vabalevis olevad inimesed kätte saada. Ma arvan, et seal võiks juhtuda see, et nad teevad väga täpselt suunatud pakkumised neile inimestele, kes tahavadki vaadata harjumuspäraseid eestikeelseid kanaleid," rääkis Vara.

Levira ootab vabalevisse uusi kanaleid

Kanal 2 vabalevist loobumine avab digiteenuste ettevõttele Levira teatel ettevõttele võimaluse pakkuda vabanenud saatjakohti uutele huvilistele.

"Vabalevi küsimus on eratelekanalite jaoks olnud aktuaalne aastaid ning Kanal 2 vabalevist lahkumine on äriettevõtte omanike ja juhtkonna otsus. Oleme pidanud kanaliga läbirääkimisi, kuid nüüdseks on jõudnud Kanal 2 järeldusele, et nende ärimudel ei võimalda vabalevile panustamist," ütles Levira juhatuse esimees Tiit Tammiste pressiteates.

"Vabanenud saatjakohtadele võivad tekkida uued huvilised, sest näiteks Soomes on viimastel aastatel vabalevi kanaleid juurde tekkinud," lisas Tammiste.

Tammiste sõnul on Levira jaoks oluline kvaliteetse TV- ja raadiolevi pakkumine, kuid ettevõtte tegevusfookus liigub võrgu- ja pilveteenuste arendamisele ning teistele infotehnoloogilistele lahendustele.