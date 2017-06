Kanal 2 lahkub vabalevist

Eesti Meedia on otsustanud, et Kanal 2 programm lahkub vabalevist 1. augustil. Muudatus puudutab vaid tasuta õhu kaudu telepilti vastu võtvaid kliente, operaatorfirmade tasuliste klientide jaoks midagi ei muutu.

Kanal 2 jääb ka edaspidi Eesti kõige suurema levialaga MUX1 võrku, senistel tasuta telepilti vastu võtnud klientidel on võimalik enne kanali vabalevist lahkumist ühineda Starman ZuumTV, Viasati või Telia teenustega või valida endale sobiv kaablioperaator, teatas Eesti Meedia.

Eesti Meedia juhatuse esimees Sven Nuutmann põhjendas Kanal 2 vabalevist lahkumist sellega, et Eesti teleturg vajab struktuurseid muutusi ning telereklaami hinnad peavad hakkama tõusma.

“Praegune olukord, kus meediaagentuuride tegevuse läbi on telereklaami hinnad ebamõistlikult madalale surutud, ei ole enam jätkusuutlik,” ütles Nuutmann. “Ainus võimalus säilitada kohalikul omatoodangul põhinevat programmi on kanali toimimist optimeerida".

Eesti Meedia sisu- ja programmidirektor Hanno Tomberg ütles, et kõigil, kellel on praegu võimalik Kanal 2 programmi näha, näevad seda ka edaspidi, kui on valinud endale sobiva operaatorfirma. “Oleme kõikide operaatorite põhipaketis jätkuvalt kättesaadavad ja suudame ka tulevikus pakkuda paremat kvaliteeti HD pildi näol, mis jõuab täna vaid tasuliste klientideni,” ütles Tomberg.

Juba varem on vabalevist lahkunud Eesti Meedia telekanal Kanal 11.

Eri andmetel vaatab vaid tasuta õhu kaudu levivat telepilti 10-12 protsenti Eesti televaatajatest. Valdav osa Eesti elanikkonnast, ligi 90 protsenti ostab teenust mõne suurema operaatorfirma Telia, Starmani, STV või Viasati käest ja neid eesootav muudatus ei puuduta.