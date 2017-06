Prantsuse justiits- ja Euroopa asjade minister lahkuvad valitsusest

Prantsuse justiitsminister François Bayrou ja Euroopa asjade minister Marielle de Sarnez ütlesid kolmapäeval, et lahkuvad valitsusest.

Uue presidendi Emmanuel Macroni oluline liitlane Bayrou teatas lahkumisest ajal, mil tema juhitud erakond Demokraatlik Liikumine (MoDem) heitleb rahastamisskandaaliga.

"Otsustasin mitte olla osa järgmisest valitsusest," lausus Bayrou. Pean kell 17 (Eesti aeg kell 18) pressikonverentsi, lisas ta.

Siseministri erakonnakaaslane de Sarnez ütles Prantsuse meediale, et nad lahkuvad valitsusest, et lubada Macronil täita valimistel tehtud lubadus puhastada Prantsuse sisepoliitika. De Sarnez on Bayrou üks peamisi võitluskaaslasi.

Bayrou tsentrislik MoDem seisab silmitsi süüdistusega, et erakond kasutas Euroopa Parlamendi raha Prantsusmaal töötanud nõunikele palga maksmiseks. Pariisi prokuratuur avas väite tõelevastavuse väljaselgitamiseks juunis eeluurimise.

Valitsuse pressiesindaja Christophe Castaneri sõnul on Bayrou samm viimase "isiklik otsus", mis "lihtsustab olukorda". "Ta tahtis end kaitsta selles afääris," ütles Castaner Prantsuse raadiokanalile Europe 1.

Bayrou eitab süüdistust, öeldes, et erakonna europarlamendi grupis pole "iialgi olnud" libatöökohti.

Macroni juhitud erakond Républiqe en Marche (REM) on liidus MoDemiga ning viimasel on valitsuses kolm ministrikohta. Enne Bayroud ja de Sarnezi lahkus teisipäeval valitsusest kaitseministri kohalt ka nende parteikaaslane ja endine eurosaadik Sylvie Goulard.

REM võitis hiljutistel valimistel 577-liikmelises parlamendis 308 ja MoDem 42 mandaati.

Mais presidendiks saanud Macron on lubanud reformimeelsemat valitsemist ja korruptsiooni suhtes rangemat hoiakut. Presidendivalimiste ajal said nn libatöökohtade skandaalid saatuslikuks näiteks tema paremtsentristlikule konkurendile François Fillonile.

Macron nimetas pärast presidendiks saamist oma valitsusse erinevate parteide esindajaid, näiteks peaministriks sai Le Havre'i vabariiklasest linnapea Édouard Philippe, kes moodustab ka parlamendivalimistele järgneva valitsuse.

President tegi Philippe'ile ülesandeks esitada uus valitsus hiljemalt kolmapäeval Eesti aja järgi kell 18.