Lang: me anname Araabias edasi seda kogemust, mida me Eestis tegime

Möödunud aasta algusest IT-ettevõttesse Nortal tööle läinud Rein Lang konsulteerib Araabia Ühendemiraatide ja Dubai emiraadi seadusandlikku ettevalmistustööd e-riigi lahendusteks.

"Me anname edasi seda kogemust, mida me Eestis tegime sellel ajal, kui Eestis tehti asju. Ehk siis e-riik ja kõik sellega seonduv ja eelkõige kõik, mis puudutab seadusandlikke muutusi. Ega siis tehnoloogia üksi ei tee midagi, tehnoloogia kasutuselevõtuks peab olema ikkagi mingi seadusandlik baas tsiviliseeritud riigis," selgitas Lang ERR.ee-le oma rolli protsessis.

Päris sellist lahendust nagu Eestis Nortal sinna siiski pakkuma ei lähe, iga töö on unikaalne ja lähtub kliendi vajadustest. Nortali klientideks on viimastel aastatel olnud mitmete araabia riikide valitsused, kes soovivad oma riigihaldust ja kodanikega suhtlemist moderniseerida ning lihtsustada.

"Täpselt üks-üheseid lahendusi ei ole kunagi võimalik teha. Seda ju Eesti ka koges eelmise sajandi 90ndatel - küll jalutas siin ka ringi kõikvõimalikke vendi, kes soovitas üks ühele üht, teist ja kolmandat asja üle võtta. Me olime piisavalt targad siis, et mitte midagi üks ühele üle võtta, vaid kõik asjad kohandatakse vastavalt konkreetsele ühiskonnale, millel on oma traditsioonid ja oma väärtused. Kõike seda peab arvestama, muidu võiks ju niisama võtta paberid ette ja need ära tõlkida ja hakata minema. See ei ole nii lihtne,” tõdes Lang.

Millised kogemused täpselt käiku lähevad, seda ei luba konfidentsiaalsed lepingud Langi sõnul avada.

Lahendused kümne aasta tagant

"Aga kõik, mis puudutab kaasaegse tehnoloogia ülevõtmist riigihalduses – see, milles Eesti oli kunagi kümme aastat tagasi ülitubli ja see, mida minul õnnestus omal ajal juhtida justiitsministrina ja mille vilju veel tänaseni me maitseme. Mul on lihtsalt südamest kahju, et Eestis see värk on sisuliselt toppama jäänud,” andis Lang koostöö iseloomust pisut aimu.

Kas tulemuseks võiks olla ka digiallkirja lahendus, seda Lang kommenteerima ei soostunud. Samuti ei pidanud ta võimalikuks öelda, millal leping uuteks töödeks allkirjad sai.

Nortali üheks "soovituskirjaks" kujunes kahtlemata Omaani edulugu, milles see araabiariik Nortali lahenduste peal Maailmapanga reitingus tohutu hüppe tegi ning mida kõikide riikide valitsused pingsalt ka jälgivad.

Dubai ja Araabia Ühendemiraatide projektid on aga alles algusfaasis ning selle vilju, millest juba ka rääkida saaks, tuleb oodata veel aastaid. "Me võime rääkida valmis tehtud asjadest, aga mingitest laskmata karu nahkadest ma teile kindlasti ei räägi.”

Langi hämmastab, et Eestis suhtutakse araablastesse ja arenenud Araabia riikidesse nii ignorantselt.

"Meie arvates see Lähis-Ida regioon on juba täna majanduslikult väga tähelepanuväärne koht, aga tema areneb iga jumala päevaga! Kui eestlaste maailmapildi juurde kuulub niisugune arusaam, et araablased seisavad nurga peal ja üritavad ennast õhku lasta, siis see on minu hinnangul probleem," ütles Lang. "Eks ta selles mõttes nukker on, et me tegelikult ikkagi ei suuda näha seda, kuhupoole need maailma suundumused lähevad ja mis kujunevad nendeks maailma majanduse mootoriteks. Kuidagimoodi me keeme siin omas pajas ja oma mõtetega."