Rait Kuuse kolm teemat:

1) sotsiaalkindlustuse reeglid - sotsiaalkindlustuse koordinatsioonimäärusega soovitakse muuta selgemaks ja õiglasemaks sotsiaalkindlustuse reeglid

2) erivajadustega inimeste aitamine nutikate lahenduste abil, et nad saaksid aktiivsemalt ühiskonnaelus osaleda - ligipääsetavuse direktiiv

3) töö- ja pereelu ühitamine - Euroopa Liidu Komisjon on välja tulnud töö ja pereelu ühitamise direktiiviga, millega on hoolduskoormusega töötajatele paika pandud uued puhkuste ja hüvitiste saamise õigused.