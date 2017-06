Eesti kehtestas ISIS-ega liitunud Vene kodanikule eluaegse sissesõidukeelu

Tänavu mais tegi siseministeeriumile ettepaneku kohaldada Aleksandr Tarassenkole (36) alalist sissesõidukeeldu kaitsepolitsei, kirjutab ERR-i venekeelne uudisteportaal.

Kaitsepolitsei hinnangul kujutab Tarassenko oma radikaalsete ja vägivalda õigustavate vaadete tõttu ohtu Eesti julgeolekule.

Kapo sai Tarasenko võimalikest islami radikaalsetest vaadetest märguandeid 2014. aasta kevadel tema Eestis viibimise ajal ning aastatel 2014–2015 Eestisse tehtud visiitidel selgus, et ta soovib reisida Süüriasse, et ühineda äärmusrühmitusega ISIS.

Kaitsepolitsei andmetel on Tarasenko praeguseks juba liitunud ISIS-ega ja asub Süürias või Iraagis.

Samuti märkis kaitsepolitsei, et nende poolt kogutud teabe põhjal seisneb Tarassenkost lähtuv oht selles, et ta toetab islamiäärmuslikku maailmavaadet, on väljendanud poolehoidu organisatsioonile, mis muuhulgas toetab võitlust islami usul põhineva ühiskonnakorralduse eest ning võitlust sellest usust ja selle põhimõtetest mitte kinni pidavate inimeste ja ühiskonnagruppide vastu.

Kapo on seisukohal, et Tarassenko Eestis viibimine võib soodustada Eestis elavate inimeste kontakte islamiäärmuslike organisatsioonidega ning ühtlasi ei saa välistada, et Süüriast või Iraagist naastes on ta valmis toime panema terrorikuritegu.

Tarassenko on sündinud Eestis, kuid asus Venemaale Kaliningradi elama juba lapsepõlves.

Kaliningradi kohus määras ta vahistamisele tagaselja märtsis.