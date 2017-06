Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker ütles, et suurim kingitus, mida Eesti Euroopa Liidule teha saab, on digiteemade vedamine. Ühtse e-turu loomine lubab enam kui 400 lisamiljardit eurot aastas Euroopa majandusse ning sadu tuhandeid uusi töökohti, kuid selle eelduseks on andmete vaba liikumine. Kolm peamist digivaldkonda eesistumise ajal: 1) Andmete vaba liikumine. 2. Sidepakett. Eesistumise ajal on fookuses 5G leviala edendamine linnapiirkondades ja peamistel transporditeedel. 3. E-riiklus. Eesti on pikalt olnud e-valitsemise valdkonna edukal arendamisel üks vedavaid riike. Et Eesti inimesed ja ettevõtted valitsuse e-teenustest kasu saaksid, peavad meie naabrid ka kõrgel tasemel olema.