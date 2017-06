USA edelaosa tabas tõsine kuumalaine: ukselinki katsudes saab põletushaavu

USA edelaosa on tabanud ulatuslik ja mõnel pool ka rekordiline kuumalaine, mis on toonud kaasa nii tervisehädasid, liiklusseisakuid, maastikupõlenguid, elektrikatkestusi kui ka mitmeid muid äärmuslikke ebamugavusi. Meedia teatel meenutavad isegi Phoenixi ja Las Vegase tänavad "kummituslinnu".

Näiteks teisipäeval kerkis õhutemperatuur Arizona osariigi pealinnas Phoenixis 48 kraadini. Nevada osariigi suurimas linnas Las Vegases mõõdeti samal päeval 47 soojakraadi. California osariigis Mojave kõrbes asuv Surmaorg oli oma nime vääriline, sest seal oli sooja lausa ligi 53 kraadi, vahendasid CNN, ABC, Los Angeles Times ja Daily Mail.

Senise ajaloo kuumarekord saavutati näiteks Sacramentos (41 kraadi), San Joses (39 kraadi) ja San Franciscos (31 kraadi).

California sisemaal, Nevada lõunaosas ja Arizona loodeosas kehtib kuumahoiatus vähemalt reedeni. Californias on kuumahoiatus antud piirkonnale, kus elab natuke rohkem kui 29 miljonit inimest.

Phoenixi ja Las Vegase lennuväljadel jäi ära kümneid lende. Eriti puudutab see väiksemaid kohalike liinide reisilennukeid, mis ei saa niivõrd kuuma ilmaga lennata. Kuuma ilmaga vajavad lennukid õhku tõusmiseks ka suuremat kiirust ning seetõttu ei saa kasutada neid lennuvälju, kus lennurajad pole piisavalt pikad.

Kuumalaine on toonud kaasa ka maastikupõlenguid, kõige tõsisemad tulekahjud on levimas Californias San Bernardino mägedes. Samuti tuli kustutada maastikupõlengut Sacramento lähistel.

Tõsiseks probleemiks on elektrikatkestused, mis on tingitud sellest, et inimesed kasutavad väga intensiivselt konditsioneere. Samuti on tulnud teateid sellest, kuidas maanteed kuuma käes sulama ja pragunema hakkavad.

USA meedia poolt esile toodud ekstreemsemad näited:

* Arizona osariigis Maricopa maakonnas on probleemiks see, kuidas hoida jahedas 350 vangi, kes elavad kinnipidamisasutuses Tent City. 1993. aastal osariigi vanglate ülerahvastatuse tõttu rajatud Tent City on sisuliselt traataiaga ümbritsetud telklinnak ning sellise kuumalaine ajal on olukord kinnipeetute jaoks ohtlikuks muutunud. Võimude kinnitusel on vangidele nüüd pidevalt tagatud ligipääs jääkuubikutega veele ning külmutatud rätikutele. Vangide tervislikku seisundit kontrollitakse iga tunni järel;

* Surmaorus mõõdeti planeedi kõrgeim õhutemperatuur 1913. aasta 10. juulil, kui termomeeter näitas 56,6 kraadi. Kuum ilm on selles piirkonnas tavapärane, kuid seekord tekkis probleem seoses sellega, et kohalikus restoranis, kus mööduvad inimesed alati kuuma eest varju otsivad, läks katki konditsioneer ning seda ajal, kui õhutemperatuur oli tavapärasest oluliselt kõrgem. Olukord söögikohas muutus talumatuks ning juba hommikul tuli see täielikult sulgeda, sest ka personal suutis seal viibida vaid pidevalt märgi rätikuid kandes;

* Surmaoru lähistel on antud ametlik hoiatus, et inimesed ei viibiks oma konditsioneeriga sõidukist väljas kauem kui 15 minutit;

* Californias Sierra Nevada idaosas on kuumalaine toonud kaasa selle, et mägedes sulab lund tavapärasest rohkem ning see on toonud allpool kaasa üleujutusi;

* Võimud on hoiatanud inimesi, et nad ei katsuks ettevaatamatult pindasid, mille peale paistab päike. Näiteks metallist ukselinkide katsumise tõttu on inimesed saanud teise ja isegi kolmanda astme põletushaavu;

* lemmikloomi ei tasu lasta praegu asfaldi või betooni peale kõndima, rõhutavad võimud;

* Surmaoru piirkonnas matkamas olnud naine kaotas sandaalid, haiglasse jõudis ta kolmanda astme põletushaavadega.

Kuum ilm on ka Euroopas

Ka Euroopas on mõnel pool õhutemperatuur ligi 15 kraadi kõrgem kui juunis tavapäraselt, vahendasid ERR-i teleuudised.

Näiteks Pariisis mõõdeti 36 kraadi ja turistid jahutavad end purskaevudes.

Suurbritannias soovitas ilmateenistus vältida päeval kella 11 ja 15 vahel väljas liikumist ning tuletas meelde, et tuleb juua piisavalt vedelikku.