Eesistumise keskus on kultuurikatlas Tallinnas ja seetõttu suureneb politsei saadetavate ametnike autokolonnide hulk kesklinnas sel poolaastal alates 1. juulist. Küsimustele: Kui palju ja kus hakkab eesistumine mõjutama Tallinna liiklust? Millega peaksid ka lennujaama ja sadama kandis liiklejad arvestama? Kas on teada mingi kindel kuupäev või vahemik, kui linna liiklus on VIP-ide transpordil rohkem häiritud, kui muidu? Vastas "Terevisioonis" PPA vanemkorrakaitseametnik Tõnu Janter.