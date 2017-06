Riigi osalusega äriühingute nõukogude liikmete nimetamiseks moodustatud nimetamiskomitee juht Erkki Raasuke ei pea probleemiks, et riigihaldusminister soovitas Riigi Kinnisvara ASi juhil ametist lahkuda, sest oma seisukoha väljendamine on tema hinnangul täiesti asjakohane.

Pärast seda, kui tuli avalikuks, et RKASi juht Urmas Somelar on haridusminister Mailis Repsi kohta sobimatult suud pruukinud, teatas riigihaldusminister Jaak Aab, et Somelar ei saa oma kohal jätkata.

Samas on Somelari jätkamise otsus RKASi nõukogu pädevuses.

Erkki Raasuke ei pea sellist olukorda siiski problemaatiliseks. "Ma ei arva, et siin oleks praegu midagi valesti. Antud minister on üldkoosoleku rollis ja otsuseid tehes või mitte tehes peab tal kindlasti olema oma arvamus," selgitas ta ERRile.

"Taunimisväärne oleks see, kui ministril ei oleks seisukohta, kui ta peaks nõukogu taha pugema. Aga muidugi, nagu minister on öelnud, otsused teeb ja viib ellu nõukogu."

Seetõttu on oma seisukoha väljendamine Raasukese hinnangul täiesti asjakohane.

Raasukese sõnul võiks survestamiseks pidada seda, kui minister kõigi nõukogu liikmetega ükshaaval räägiks, et neid mingit otsust tegema panna, aga praegu on kõik avalikult näha, selge ja läbipaistev.

"Ma ei näe siin praegu kriitikakohta," lausus nimetamiskomitee esimees.

Urmas Somelar nimetas 2. juunil toimunud koosolekul haridusminister Mailis Repsi peast rasedaks. Eelmisel reedel tegi Jaak Aab Somelarile ettepaneku tagasi astuda ja ütles, et tema hinnangul ei saa Somelar oma kohal jätkata.

Somelari ametisse jäämise kohta langetab otsuse RKASi nõukogu, mille liige Tõnu Toompark on tauninud Somelari öeldut.