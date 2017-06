Kreml: Moskva vastab USA uutele sanktsioonidele

Eelmisel nädalal hääletas USA senat peaaegu ühehäälselt Venemaa sanktsioonide karmistamise poolt, mis tähendab, et kui president Donald Trump tahab juba kehtivaid sanktsioone leevendada, tuleb tal selleks kongressilt heakskiit saada.

Sanktsioonide karmistamine sisaldub seadusmuudatuses, mis näeb ette ka surve suurendamist Iraanile. Seda toetas 97 senaatorit ja vastu oli kaks.

Sanktsioonid on reageering Venemaa mitmesugustele ebaseaduslikele tegevustele, sealhulgas Krimmi annekteerimisele, sõjalisele sekkumisele Ida-Ukrainas ja sõjalisele osalemisele Süüria konfliktis, samuti püüetele sekkuda ja mõjutada 2016. aasta USA presidendivalimisi.

Seadusemuudatus vajab veel lõplikku hääletust esindajatekojas ja presidendi allkirja.

USA rahanduministeerium aga teatas teisipäeval, et laiendas praegusi sanktsioone 38 üksikisikule ja organisatsioonile, kes on seotud Ida-Ukrainas vältava konfliktiga. Nende seas on kaks Vene valitsuse ametnikku ja veel 11 inimest, kes tegutsevad Venemaa annekteeritud ja Ukrainale kuuluvas Krimmis. Sanktsioonid jäävad jõusse, kuniks Venemaa täidab 2014. ja 2015. aastal sõlmitud Minski lepetes võetud kohustused.

"See on iseenesestmõistetav, et sanktsioonidele reageerimise põhiprintsiip on vastastikkus," ütles Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov kolmapäeval ajakirjanikele.

"Loomulikult formuleeritakse meie ekspertide tasandil erinevate sanktsioonide ettepanekuid," lisas ta.

Peskov märkis, et Valge Maja avaldus, mille kohaselt on sanktsioonid seotud Venemaa tagasitõmbumisega Ida-Ukrainast, sobimatu ja tõele mitte vastav.

"Me oleme korduvalt öelnud, et Venemaa ei ole kohal Donbassi territooriumil. Seetõttu peame me selliseid avaldusi mittesobivateks ja tõele mitte vastavateks," rääkis ta.

Peskovi sõnul ei saa praegu välistada, et president Vladimir Putin ja tema kolleeg Trump kohtuvad järgmisel kuul Saksamaal toimuva G20 tippkohtumise ajal ka kahepoolselt, kuid ta lisas, et "mitte midagi konkreetset pole veel kokku lepitud".

Teisipäeval kohtus Trump Washingtoni saabunud Ukraina presidendi Petro Porošenkoga, kuigi kohtumise formaat oli tavapärasest riigivisiidist mõõdukam.