Briti prints Philip viidi igaks juhuks haiglasse

Buckinghami palee kinnitusel viidi 96-aastane Edinburghi hertsog Londonis asuvasse kuningas Edward VII haiglasse eelkõige ettevaatuse mõttes ning ta olevat igati heas meeleolus, vahendasid BBC ja Reuters.

Haiglas viibimise tõttu ei näinud prints Philip ka seda, kuidas tema kuningannast abikaasa samal ajal parlamendi uuele koossisule kõnet pidas. Kuningannat saatis parlamendikülastuse ajal tema poeg ja troonipärija prints Charles.

"Edinburghi hertsog viidi teisipäeva hilisõhtul kuningas Edward VII nimelisse haiglasse ettevaatust silmas pidades selleks, et ravida infektsiooni, mis tuleneb varasemast haigusseisundist," selgitas Buckinghami palee pressiesindaja ja lisas, et prints Philip ise on heas meeleolus, kuigi tal jääb seetõttu kõne parlamendis ja Royal Ascoti hobuste võiduajamine nägemata.

Kuninganna Elizabeth II on hetkel maailma kõige kauem ametis olnud monarh ning aprillis tähistas ta oma 91. sünnipäeva. Philipiga abiellus ta 1947. aastal.

Nii kuningannal kui ka tema abikaasal on viimastel aastatel olnud tervisehädasid ning sellega seoses teatas Buckinghami palee maikuus, et prints Philip loobub ametiülesannete täitmisest alates käesoleva aasta sügisest. Kuninganna Elizabeth II aga jätkab oma ülesannete täitmist tavapärasel viisil ning tema puhul mingeid ametialaseid muudatusi hetkel kavas ei ole.

Prints Philip on rahva seas armastatud oma huumorimeele ja otsekoheste väljaütlemiste tõttu.