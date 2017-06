May esitas kuninganna kõnes Brexiti-eelnõud

Teiste hulgas on "Suur tühistamisseadus" ("Great Repeal Bill") olemasolevate EL-i seaduste muutmiseks ning eraldi eelnõud tolli, kaubanduse, immigratsiooni, kalanduse ja põllumajanduse valdkonnas.

Kuninganna ütles, et suure tühistamisseadusega tühistatakse 1972. aastal vastu võetud Euroopa ühenduste akt (European Communities Act), mis käsitleb Suurbritannia liikmesust.

"Minu valitsuse esmane ülesanne on tagada Euroopa Liidust lahkumiseks parim võimalik kokkulepe," ütles kuninganna oma kõnes. Ta lisas, et valitsus püüab saavutada võimalikult laiapõhjalist konsensust "riigi tulevikuks väljaspool Euroopa Liitu".

May valitsus ei ole praegu lahkumisstrateegia küsimuses üksmeelne.

Kuninganna ei maininud kõnes USA presidendi Donald Trumpi kavandatud Suurbritannia-visiiti, mis seab selle toimumise kahtluse alla.

Ajakirjandus on kuulutanud, et Trump ei taha visiidile tulla, sest Briti avalikkus on selle vastu. Trumpi-vastasele petitsioonile on alla kirjutanud üle 1,8 miljoni inimese.

Ajaleht: mitu olulist valimislubadust jäid välja

Guardian toob oma ülevaates välja, et mitmed konservatiivide valimislubadused on kõnest välja jäänud.

Sealhulgas on puudu näiteks mõned rohkelt kriitikat pälvinud punktid, mis puudutasid näiteks sotsiaalhoolekannet, koolisüsteemi muutmist ja rebasejahi taaslubamist.

Kõne leidis aset plaaneritust hiljem

Esialgu pidi kuninganna kõne toimuma juba esmaspäeval, aga peaminister Theresa May valitsuskõnelused Põhja-Iirimaa unionistidega ei jõudnud lõpule. Reutersi allikas ütles, et ametliku koostööleppe sõlmimine olevat ebatõenäoline ka käesoleval nädalal.

Kuninganna kõne leidis aset 1852. aastal algatatud traditsiooni järgi.

Näiteks koputab kuninganna esindaja tava kohaselt musta sauaga parlamendi uksele, aga esimesel korral paisatakse talle uks näkku, et sellega sümboliseerida parlamendi sõltumatust. Seejärel pääseb kuninganna koos saatjaskonnaga sisse. Pärast umbes kümneminutilist kõnet naaseb kuninganna lossi, parlament aga hakkab valitsuse tegevusplaani arutama ja hääletama.