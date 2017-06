Ernits olukorrast Keskerakonnas: pinged on väga üleval

Keskerakonna riigikogu fraktsiooni liige Peeter Ernits ütles, et erakonnas on pinged väga üleval ja võimaliku valimisliidu loomise osas käivad läbirääkimised.

ERR-i uudisteportaal küsis Ernitsalt, kas tema teadmisel on Keskerakonnas kaalumisel mingi alternatiivse valimisliidu moodustamine.

"Jah. Kui te olete lugenud Oudekki Loone väljaütlemisi, siis ju loomulikult. Sellest on räägitud palju. Minu sõnum on see, et olukord on tõsine, sündmused arenevad kiiresti, läbirääkimised kinniste uste taga käivad. Ma loodan, et tulemus on see, mis tagab poliitilise süsteemi stabiilsuse," ütles ta.

"Ütleme niimoodi, et pinged on väga üleval ja tuleb vaadata üks samm korraga," lisas Ernits.

"Loomulikult see lööb Keskerakonda tugevasti, võib mõjutada ka valitsuskoalitsiooni. Kui see realiseerub, mõjutab valimistulemusi Tallinnas. Pean silmas niiöelda Yana Toomi nimekirja, Urmas Sõõrumaa nimekirja. See lööb kaardid üsna segamini, kui need asjad realiseeruvad. /.../ Praegusel juhul on need spekulatsioonid, aga küllalt tõsised spekulatsioonid. Ja sündmused arenevad kiiresti," ütles Ernits veel.

Ernits tunnistas, et Yana Toomi ja Jüri Ratase omavahelistel suhetel on tugev mõju tervele erakonnale. Toom on Ernitsa sõnul solvunud selle peale, et ta Tallinnas Põhja-Tallinnas kandideerima pandi.

"Küsimus on selles, et Yana on ju senimaani Põhja-Tallinna esinumber. Ja ma tuletan meelde, et algselt oli üks konflitki koht see, kui arutati, kes saaks Lasnamäe esinumbriks. Lasnamäe on kõige suurem valimisringkond, tagab kõige suurema häälte arvu. Aga Yana Lasnamäe esinumbriks ei saanud ja arvestades tema võimeid ja saavutusi, oli see selge negatiivne signaal temale. See lükkas terava okka ikka hinge, kui erakond ei kinnitanud teda Tallinna linnapeakandidaadiks. Kinnitati hoopis Taavi Aas," ütles Ernits ja ütles, et Yana Toom oleks tahtnud kandideerida Tallinna linnapeaks.

Küsimusele, kas Ernits ka ise valimistel kandideerib vastas ta, et kandideerib küll,aga ei tea veel millises piirkonnas. "Ma kandideerin igal juhul," ütles Ernits. Küll aga kinnitas Ernits, et tema kandideeriks kindlasti erakonna nimekirjas.

Ernits, kes on Keskerakonna Tartumaa piirkonna juht tegeleb praegu Tartumaa piirkonna kohalike valimiste organiseerimisega.

Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid ütles ERR-ile, et kõik, mis puudutab valimisliidu moodustamist, on kellegi poolt levitatud kuulujutud.

"Kui keegi räägib täna valimisliidust, siis ma ei tahaks seda hästi uskuda, see oleks liiga pahatahtlik ja kiuslik," ütles Karilaid.

"Ma loodan, et sellest Paide kongressist, kus Jüri Ratas ülekaalukalt Yana Toomi võitis, on ammu üle saadud ja kõik rõõmustavad selle üle, et valitsuse reiting on kõrge ja Keskerakonna reiting on kõrge," lisas ta.