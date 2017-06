Eesti Pank jättis „krooni isa” Siim Kallase aastapäevaüritusele kutsumata

Eesti Panga muuseum korraldas Eesti krooni aastapäeval nostalgilise kroonipäeva, mille jooksul anti avapauk n.ö kroonituurile üheksas muuseumis üle Eesti, kus meenutatakse elusuuruses kõiki neid Eesti kultuuri suurkujusid, kelle portreesid kroonid kandsid. Kroonipäeva avas Eesti Panga president Ardo Hansson ning panga muuseumis sai ringi jalutamas näha Lydia Koidulaks kehastunud pangatöötajat.

Eesti Panga muuseum oli kokku pannud video, kus Eesti Panga töötajad jagasid oma emotsionaalseid mälestusi krooni saabumisest ning seda videot siis aastapäeval presenteeritigi. Kutsutute seas ei olnud aga Eesti Panga omaaegset presidenti, Eesti krooni isaks peetavat Siim Kallast, toonast peaministrit Tiit Vähit ega hilisemat, kümme aastat Eesti Panka juhtinud presidenti Vahur Krafti.

Eesti Panga avalike suhete juht Viljar Rääsk põhjendab Siim Kallase, Tiit Vähi ja Vahur Krafti kutsumata jätmist sellega, et ürituse formaat oli teistsugune - tagasihoidlik mälestusüritus. Korüfeede kutsumine oleks aga eeldanud juba mälestuskonverentsi korraldamist ning keeruline olnuks tõmmata ka joont, keda kutsuda ja keda mitte.

"See oli formaadi küsimus. Eks me ikka arutasime seda, aga siis oleks pidanud seda tegema juba suuremas mahus - asjakohane oleks olnud teha juba konverents, aga kuna me olime tegemas Euroopa Keskpanga väljasõiduistungit, siis meil lihtsalt ei olnud jaksu korraldada konverentsi ja teha istungit samal ajal. Nende ettevalmistused oleksid ajaliselt kattunud," selgitas Rääsk ERR.ee-le.

"Siis oleks pidanud mingi muu üritus olema, mitte see, mis me tegime. Kroonituur oli mõeldud inimestele, kes tunnevad selle tuuri vastu huvi ja teine pool oli see, et pakkuda mingit emotsiooni Eesti inimestele - seal olid töötajate mälestused kroonist endast. Kuna see oli Eesti inimeste jaoks oluline, siis mõtlesime emotsionaalselt, mis ta töötajate jaoks tähendas," selgitas Rääsk formaati.

Kuivõrd ka Kallas ja Kraft on Eesti Panga endised töötajad, lausa juhid, siis seda enam on üllatav, et just nemad sellest kutsutute ringist välja jäid. Rääsk sellega ei nõustu.

"Ma arvan, et see nimekiri oleks tulnud väga pikk, kes on krooni heaks panustanud - neid on väga palju Eestis. Siis ongi, et kuhu sa piiri tõmbad ja keda sa kutsud. Kui hakata päris tipust, peaministrist ja rahareformi komitee liikmetest pihta, siis võib eeldada, et see on midagi pidulikumat juba. Kuidas sa teed seda - kas ainult pidulik õhtusöök või proovid sinna mingit sisu juurde panna, et mida ta tähendas, pigem mingi konverents."