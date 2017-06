Merkel hoiatas Trumpi protektsionismi eest: tugev Euroopa on USAle kasulik

Merkel meenutas Saksamaa Marshalli Fondis (GMF) kolmapäeval peetud kõnes Marshalli plaani, millega pärast sõda anti Euroopa riikidele majanduslikku abi, vahendasid Reuters ja Politico.

Kantsler rääkis, kuidas Washington investeeris toona Saksamaale, ja rõhutas, et kaubandus toob kasu mõlemale osapoolele.

"George C. Marshall oli veendunud, et edukas kaubandus ja tugev majandus Euroopas on kasulik ka Ameerika ettevõtetele - ja me ei tohiks seda unustada," sõnas Merkel.

"Protektsionism ja isolatsionism takistab innovatsiooni ja on pikemas plaanis kahjulik kõigile, eriti neile, kes isolatsionismile loodavad, isegi kui nad seda teistmoodi nimetavad," lisas ta.

Merkeli sõnul ei maksa protektsionistlikku poliitikat jätkata ning tema toetab avatud kaubandust.

Trump on suhtunud Saksamaa kaubanduspoliitikasse väga kriitiliselt ning süüdistanud Saksamaad, et lihtsa ligipääsu kaudu USA turule lõikavad sakslased ameeriklaste arvelt kasu.

Berliin muretseb, et Washington võib tahta Saksamaa terasele ja teistele toodetele tollimaksu kehtestada.