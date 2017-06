Kaitseliit ehitab kolmele malevale uued keskused

Kaitseliidu avalike suhete osakonna ülem Tanel Rütman ütles ERR-ile, et uus keskus tuleb praegusesse asukohta Männiku tee 121 ja suures osas rajatakse uute hoonete näol ruume tagalafunktsioonide täitmiseks, mis on seni puudunud ja seda nii Harju malevale kui ka Kaitseliidu peastaabile.

Samuti saavad endale ruumid Harju maleva Männiku malevkond ja Kaitseliidu küberkaitse üksus. Maleva staabihoone jääb Rütmani sõnul endine. Hange ehitaja leidmiseks on juba välja kuulutatud.

Lisaks on Kaitseliit kuulutanud välja ehitusprojektide koostamise hanked Pärnumaa ja Saaremaa malevate staabi- ja tagalakeskuste rajamiseks.

"Mõlema objekti näol on tegemist uusehitustega, mis on suures osas analoogsed lähiminevikus valminud uute Sakala ja Jõgeva maleva keskustega. Projekteeritakse laoruumid, relvaruumid, tehnika hoolduse- ja remondiruumid, õppeklassid, majutusruumid, administratiivruumid, siselasketiir ja parklad," kirjeldas Rütman.

Ta märkis, et Saaremaa maleva praegune kinnisvarakeskkond on Kaitseliidu malevatest halvim ja kaasaegset ning nõuetele vastavat keskust on oodatud aastaid. Uus keskus on planeeritud Kuressaare äärelinna ja selle prognoositav valmimise aeg on 2019. aasta.

Pärnumaa maleval on peamiseks probleemiks Rütmani sõnul tagalafunktsioonideks sobivate ruumide ja rivisõidukitele piisaval hulgal hoiustamiskohtade puudumine ning nende peamiste puuduste likvideerimiseks rajatakse uus keskus eeldatavasti 2020. aastaks Pärnu lähistele Audru valda.

Rütman ütles, et nimetatud kolm objekti on perioodil 2017-2020 Kaitseliidu suurimad ja olulisemad investeeringud. Lisaks on selle aasta lõpuks planeeritud alustada ehitustöödega Männiku lasketiirus.

"Eesmärk on, et Kaitseliidul oleks üle Eesti kaasaegne taristu, et vabatahtlike kalleim vara aeg oleks võimalikult kasulikult sisustatud ja nad ise motiveeritud ja riigi poolt hinnatud," lausus Rütman.