SDE hinnangul on Keskerakonna soov jätkata pealinna kolmes koolis eestikeelsele õppele ülemineku asemel gümnaasiumiastmes venekeelse õppega keskerakondlasest Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvarti isiklik valimiskampaania.

"Meie seisukoht on, et tegemist on Kõlvarti personaalse valimiskampaaniaga," ütles kolmapäeval BNS-ile SDE Tallinna linnapea kandidaat Rainer Vakra.

"Sotsiaaldemokraadid seda ei toeta ja ei pidanud seda nii tähtsaks küsimuseks, et selleks pidanuks volikogu erakorraliselt kokku tulema - no see kindlasti pole mõistlik ja kannab lähenevate valimiste templit."

Teisipäevasel Tallinna linnavolikogu erakorralisel istungil otsustati esitada valitsusele taotlus, millega Tallinna Linnamäe Vene Lütseum, Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium ja Lasnamäe Gümnaasium võiks gümnaasiumiastmes jätkata venekeelse õppega eestikeelsele õppele ülemineku asemel. Ettepaneku vastu olid kõik Reformierakonna ning Isamaa ja Res Publica Liidu saadikud. Eelnõud toetas 37 Keskerakonna saadikut. SDE saadikud volikogu istungil ei osalenud.

"Mulle on mõned Tallinna elanikud ja ka Keskerakonna saadikud kinnitanud, et tegelikkuses need koolid ei soovinud seda erisust ja Kõlvart käis neid keelitamas nõudes, et nende koolide hoolekogud vastavad kirjad teeksid. Ka ajakirjanduses on need koolijuhid algselt kinnitanud, et neil pole praeguse süsteemi vastu midagi," rääkis Vakra.

SDE Tallinna linnapea kandidaadi sõnul soovib Keskerakond taaskord venekeelsetele valijatele tõestada, et nemad on nende kõige suuremad kaitsjad. "Samas pole selles kampaanias ka mingit sisu, sest tegelikkuses ju enne kooliaasta algust midagi teha ei jõuta. Kõik haridusalased muudatused tuleb teha eelmise aasta aprilliks," sõnas ta.

Vakra märkis, et kuigi Tallinna volikogu otsustas valitsuselt erisust paluda, on reaalne, et enne sügisesi valimisi valitsus selle teemaga üldse ei tegele. "Keskerakond püüab näidata end vene keelt rääkiva valija eestseisjana, aga tegelikult seal tegusid taga pole," lisas ta.

Kõlvart: Vakra levitab valeväiteid

Kõlvart ütles, et sotsiaaldemokraatide tegevus on kahetsusväärne ning Vakra levitab valeväiteid. Tema sõnul ei ole sotsiaaldemokraadid suutelised isegi linnavolikogu istungil osalema, et kujundada sel teemal oma seisukoht.

Ta meenutas, et just sotside esimees Jevgeni Ossinovski kutsus haridusministrina kokku eksperdid, et hinnata venekeelsete gümnaasiumide õppe tulemuslikkust eestikeelsele õppele üleminekul. Valminud raportist ilmnes, et õpetajad ei valda piisavalt eesti keelt, õppematerjalid on liiga rasked ja koolidel pole keelenõuete täitmiseks vajalikke ressursse.

Kõlvart toetab aga Tallinna linnavolikogu Reformierakonna fraktsiooni algatust pöörduda hinnangu saamiseks õiguskantsleri poole.

Abilinnapea sõnul üritavad pealinna pilootprogrammi vastased luua muljet, et vene koolides ei taheta õppida eesti keelt ning justkui töötatakse integratsioonile vastu.

"Nüüd on aga Tallinna eesmärk tõsta pilootprogrammi kaasatud gümnaasiumide lõpetajate eesti keele oskus C1-tasemele, samas hoides teiste õppeainete kvaliteedi heal tasemel. Nii saavad koolid ise valida igas aines õppekeele ning ühtlasi suurendada eesti keele õppemahtu," sõnas Kõlvart.