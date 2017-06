Aas loodab, et korrakaitsjad lahendavad Haabersti paju probleemi

"Mina ootan seda, et korrakaitsjad sellesse ükskord sekkuvad ja olukorra vastavalt seadustele lahendavad," ütles Aas teisipäeval TTV saates "Otse kümnesse".

Aas ütles, et asi kisub aina kummalisemaks, sest loodusaktivistid ei võimaldanud kohalikel elanikel pajupuult oksi võtta, et nii sadakond istikut teha ja need üle Eesti maha istutada.

"Mina ei ole puude vastane, aga me peame aru andma, et kui seda teed seal laiendatakse, isegi kui need puud ei jää 100 protsenti trassile ette, siis nende tööde käigus kogu see keskkond seal muutub," selgitas Aas.

"Paraku midagi teha pole, ka seda sama paju ootaks ees, isegi kui ta ka jääb kasvama, kolme nelja aasta pärast kurb saatus, sest keskkond ja veerežiim on muutunud. See puu sureb kolme nelja aasta jooksul nii ehk naa," lisas ta.

Tallina halduskohus andis kolmapäeval Tallinnas Haabersti ristmiku ümberehitusele ette jääva ja langetamisele määratud hõberemmelga kaitsjatele aega esialgse õiguskaitse taotluses puuduste kõrvaldamiseks.

Halduskohus tegi määruse, millega jättis esialgse õiguskaitse taotluse käiguta, kuid andis esialgse õiguskaitse kohaldamise taotluses esinevate puuduste kõrvaldamiseks aega 15 päeva, ütles kohtu pressiesindaja Anneli Vilu ERR-ile.

Halduskohtule esitasid esmaspäeval esialgse õiguskaitse taotluse MTÜ Tartu Pargid ja Ühing Eesti Ting ning Rinaldo Vahtel, kes taotlesid peatada Paldiski maantee 161 ja 163 ees asuva remmelga raietööde planeerimine ja läbiviimine.

Puud on juba kolmandat nädalat kaitsmas loodusaktivistid, kes on asunud ehitusobjektile remmelga kaitseks elama.

Politsei ja kommunaalameti esindajad on andnud puu kaitsjatele korralduse lahkuda, kuid seni tulutult.