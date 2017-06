Lasnamäe linnaosavanema videotervituse taust sarnaneb Vene trikoloorile

Tallinna Lasnamäe linnaosa vanem Maria Jufereva pöördus internetis koolilõpetajate poole venekeelse tervitusvideoga, kus taustal lehviv linnaosa lipp on kujundatud nii, et pool sellest paistab Venemaa lipuna.

Nimelt on linnaosa lipu alumine valge riba muudetud punakaks. Jufereva ütles "Aktuaalsele kaamerale", et ei jõudnud enne puhkusele minekut klipi täisversiooni üle vaadata ja tunnistas, et taustal olev lipp sarnaneb tõesti Vene trikoloorile.

Klipi valmistaja on Oleg Besedin, keda on kaitsepolitsei aastaraamatus mainitud seoses Eesti-vaenuliku tegevusega ning kellega Lasnamäe linnaosa valitsusel on pooleaastane leping.

"Tuleb tõdeda jah, et see lipp meenutab Venemaa lippu, aga minu selgitus on selline, et kindlasti ei olnud mingisugust mõtet kasutada Venemaa sümboolikat. See oli puhtalt disaineri mingi väga kummaline nägemus," rääkis Jufereva.

"Tegelikult mina tervitan inimesi erinevate pühade puhul ja antud juhul tegin sama, see oli täiesti juhuslik, et selline kujunduslik nägemine. Selle disaineriga kindlasti ma räägin ja ei välista, et üldse loobume teenustest," lisas ta.

Tallinna linnapea kohuseid täitev Taavi Aas ütles, et see on Lasnamäe linnaosa otsus, kelle käest ta graafilise disaini tellis. "Aga ilmselt neil tulevikus tuleb natuke rohkem sellistele tähelepanu pöörata," kommenteeris Aas.