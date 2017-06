Kohus ei pidanud juhatuse liikmele isapuhkuse hüvitamist põhjendatuks

ERR.ee kirjutas aasta algul korduvalt reklaamiärimees Ants Lustist, kelle perre sündis aasta algul laps ning kes otsustas siis esimest korda ka kümnepäevast isapuhkust võtta, mida seadus isadele võimaldab. Lusti esitas sotsiaalkindlustusametile (SKA) taotluse isapuhkuse väljamaksmiseks, aga sai eitava vastuse, sest juhatuse liikmetele töölepingu seadus ei kohaldu, mistõttu ei laienenud talle ka õigus saada isapuhkust. Juhatuse liikmetega sõlmitakse lepinguid võlaõigusseaduse alusel, mis isapuhkuse andmist ei reguleeri.

Seejärel maksis Lustile hüvitise "omast taskust" tema ettevõte Creative Union AS ise, taotledes SKA-lt isapalga hüvitamist riigi rahast, et kohalduks võrdse kohtlemise printsiip. SKA keeldus. Edasi järgnes kohtusse minek ning Creative Union taotles SKA-lt taotluse taaskordset läbivaatamist.

Kolmapäeval tegi Tallinna halduskohtu kohtunik Sirje Kaljumäe otsuse, et ettevõttel puudub alus oma juhatuse liikmele isapuhkuse hüvitist riigilt tagasi taotleda, sest seadus ei näe seda ette. Seetõttu ei peaks SKA seda taotlust ka uuesti läbi vaatama, leidis kohus. Ka kohtukulud jäeti Lusti kanda.

"Kohus leidis, et Creative Union AS on praegusel juhul omal vabal valikul lepinguvabaduse tingimustes nõustunud kolmandale isikule perekonnaga koos olemiseks võimaldama puhkeaega koos tasu maksmisega. Sellega on kaebaja võtnud teadlikult riski, et see summa võib jääda SKA poolt hüvitamata – kaebajale oli teada, et juhatuse liige ei tööta töölepingu alusel ning hoolsale ettevõtjale pidi teada olema või hõlpsasti Riigi Teatajast leitav ka puhkuseregulatsioon ja isapuhkuse tasu hüvitamise tingimused," põhjendas kohtu pressiesindaja Anneli Vilu ERR.ee-le kohtuniku otsust.

"Võrdse kohtlemise põhimõte ei kohusta erinevaid isikute rühmi ühtviisi kohtlema," täiendas Vilu, täpsustades, et isikute rühmade all on silmas peetud nii füüsilisi kui juriidilisi isikuid.

Vilu selgitas, et teoreetiliselt, juhul kui tööülesanded selleks aluse annavad, võib juhatuse liikmega sõlmida lisaks ka töölepingu, millega kaasneb õigus saada ka isapuhkust.

"Kohtupraktika kohaselt kohalduvad töölepingu sätted juhatuse liikmele, kui ta teeb muuhulgas töölepingu alusel tööd, mis ei kujuta endast juhatuse liikme kohustuste täitmist. Seega ei ole juhatuse liikmeks oleva isiku jaoks õiguslikult välistatud töölepinguseaduse alusel isapuhkuse saamine ja tema tööandjal nõudeõigus sellise puhkuse eest makstud tasu hüvitamiseks riigi vastu," kirjeldas Vilu.

Creative Union võib otsuse vaidlustada ringkonnakohtus kuu aja jooksul ehk 21. juulini.

Ants Lusti on värskest kohtuotsusest üllatunud ja nördinud ühekorraga.

"Ma olen sügavalt nördinud. Ma ei ole jõudnud oma advokaadiga veel nõu pidada, aga esimese hooga ütlen, et ilmselt kasutan võimalust otsus edasi kaevata," kommenteeris Lusti. "Selle otsusega on Eesti Vabariigis rakendatav ebavõrdsuse printsiip."