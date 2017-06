Spiegel: Kohli lesk ei soovinud Merkelit mälestusteenistusele kõnet pidama

Saksamaa endise liidukantsleri Helmut Kohli lesk ei soovinud, et tema abikaasa mälestusteenistusel peaks kõne praegune valitsusjuht ja Kohli parteikaaslane Angela Merkel.

Väljaande Der Spiegel andmetel avaldas Maike Kohl-Richter soovi, et Merkeli asemel astuksid üles ainult väliskülalised, nende seas ka Ungari peaminister Viktor Orban, vahendas Politico.

Lesele anti aga nõu, et selline plaan polevat siiski hea ja tekitaks skandaali ning seega peavad 1. juulil toimuval mälestusteenistusel kõne nii Merkel, Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker, Euroopa Ülemkogu alaline eesistuja Donald Tusk, Euroopa Parlamendi president Antonio Tajani, Prantsusmaa president Emmanuel Macron ja USA endine president Bill Clinton.

Pikaagne Saksamaa liidukantsler Kohl, kes oli kantlseriks ka Saksamaa taasühinemise ajal, suri eelmisel nädalal 87 aasta vanusena.

Merkelit teravalt kritiseerinud Orban oli väidetavalt üks viimaseid avaliku elu tegelasi, kes Helmut Kohliga kohtumas käis. Merkel omakorda alustas oma poliitilist karjääri küll Kohli protežena, kuid hiljem eemaldus temast, kui Kohl sattus kriitika alla partei rahastamiskandaaliga seoses.

Maike Kohl-Richter on Kohli teine abikaasa. Kohli esimene abikaasa Hannelore sooritas 2001. aastal enesetapu ning väidetavalt polnud tema kaks täisealist poega Walter ja Peter - enam aastaid isaga suhelnud.

Kohl abiellus endast 34 aastat noorema Maike Richteriga 2008. aastal, kui ta viibis haiglas. Kohli pojad on oma isa teist naist süüdistanud selles, et viimane pidas endist liidukantslerit sisuliselt vangis ning tõrjus eemale poliitiku lähedasi ja varasemaid sõpru. Kohli biograaf Heribert Schwan on kirjeldanud Maike Richterit kui "konservatiivsemate, isegi natsionalistlike vaadetega" inimesena.

Samuti selgub artiklist, et Kohli ei maeta mitte Ludwigshafenis asuvale perekonna hauaplatsile Hannelore kõrvale, vaid Speyerisse.