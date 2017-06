ERR Brüsselis: maha lastud terrorist elas kurikuulsas Molenbeeki linnaosas

Tegemist oli järjekordse terrorirünnakuga. Enne kui sõdurid mehe maha lasid, hüüdis ta Allahu Akbar. Teisi kannatanuid rünnakus polnud.

Brüsselis ärireisil viibiv ameeriklane Daniel Magid näitab "Aktuaalsele kaamerale" fotot, mille ta tegi eile õhtul siinsamas keskjaamas endast paarikümne meetri kaugusel plahvatanud ja põlema läinud kohvrist.

"Ma kuulsin plahvatust ja tundsin kuuma õhku, pöörasin ümber ja nägin tuld, võtsin välja oma kaamera ja tegin pildi siis, kui teine plahvatus toimus. Siis ma kuulsin helisid nagu püssilaske, inimesed karjusid ja jooksid välja, ma jooksin samuti välja," meenutas ta toimunut.

Prokuratuuri kinnitusel plahvatas kohver kaks korda, esimene plahvatus oli nõrgem, seejärel kohver süttis ja plahvatas uuesti, seekord juba kõvemini.

Lisaks lõhkeainele olid seal naelad ja gaasikanistrid. Vastupidiselt algsele infole mehel pommivööd ei olnud.

"Pärast esimest plahvatust mees lahkus sündmuskohalt, jooksis jaamas ringi, treppidest alla ja siis üles tagasi ja üritas rünnata kohale jõudnud sõjaväelast. Ta jooksis tema suunas, hüüdis Allahu Akbar, misjärel ta lasti maha," rääkis Belgia prokuratuuri pressiesindaja Eric van der Sypt.

Teo toimepanijaks osutus 36-aastane marokolane, kes elas juba kurikuulsaks saanud Molenbeeki linnaosas, tema kodu on läbi otsitud.

Prokuratuur mehe nime ei avaldanud, küll aga kirjutab Belgia ajakirjandus, et tegemist on Oussama Zariouh'ga, kes on varem vahele jäänud narkootikumidega.