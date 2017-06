Liidu Tallinna valitsemisprogrammi keskmes nähakse erakondliku ja politiseeritud linnavalitsuse kaotamist ning kogukondade suuremat kaasamist ja professionaalse linnajuhtimise tekitamist. Valimisliit välistas koostöö Keskerakonnaga.

Vaba Tallinna Kodaniku esinumbriks on kodaniku- ja kogukonnaaktivist Erik Vest, kes ennast ise päris linnapeana ei näeks, vaid tahaks anda linnajuhtimise professionaalsetest juhtidest koostatud linnavalitsusele.

Valimisliidu esinumber Erik Vest ütles "Aktuaalsele kaamerale", et nimekirjas olevaid inimesi seob kogukondlik kuuluvus.

"Me oleme aktiivsed inimesed erinevates linnaosades erinevate asumiseltside kaudu. Meil on väga palju ka erakondliku taustaga inimesi ja me oleme avatud kõigile, kes soovivad kaasa aidata sellele, et Tallinna linn muutuks avatumaks," lausus Vest.