Kosenkranius läheb Pärnus välja valimisliiduga "Pärnu ühendab"

Kosenkranius ei kavatse ühtegi erakonda astuda ja kinnitas "Aktuaalsele kaamerale", et linna saab edukalt juhtida selletagi.

"Me ühendame ikka häid mõtteid, häid inimesi. Meil on valimisliidus täna juba ligi 30 inimest ja nende inimeste arv kasvab. Meie valimisliidu idee ongi ühendada vabasid kodanikke Pärnu linnas, kes ei sõltu erakondade diktaadist," selgitas Kosenkranius.

Valimisliidu "Pärnu ühendab" asutaja ja praegune abilinnapea Rainer Aavik ütles, et tema jaoks on kõige olulisem teema noored: et Pärnusse jääksid noored ja noored tuleksid linna tagasi.