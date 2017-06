Olümpiamängude teleülekannete õiguste omandamisel on tingimuseks, et telekanalit näeb pea üle kogu riigi ja vaatajal on võimalik näha olümpiamänge ilma täiendava lepinguta.

Vabalevist lahkuv Kanal 2 on omandanud 2018. aasta tali- ning 2020. aasta suveolümpiamängude teleülekandeõigused.

Eesti Meedia sisu- ja programmidirektor Hanno Tomberg ütles "Aktuaalsele kaamerale", et leping näeb ette, et telekanal peab katma 90% rahvastikust ja olema suuremate teleoperaatorite põhipaketis.

Teisisõnu rõhub Eesti Meedia just täiendava lepingu mittevajalikkusele - kui juba kord teleripaketi eest makstud, ka näiteks kõige odavama, siis kanal eraldi olümpiamängude eest raha küsida ei tohi.

"Me oleme lepingud läbi rääkinud ja meil on kõik õigused tagatud, ehk täna ka operaatorfirmade põhipaketis olemine tähendab seda, et see telepilt kõigini jõuab," selgitas Tomberg.

ERR-i sporditoimetuse juhataja Rivo Saarna kommenteeris, et kui nii Kanal 2 kui ka õiguste müüja Eurosport või Discovery on sellega nõus, siis see tõenäoliselt ei tekita probleeme ei Kanal2-le ega Discoveryle.

"Nende jaoks on eelkõige oluline see õiguste eest saadav raha ja see, kas 100 000 inimest peavad OM-i nägemiseks sõlmima lepingu mõne tasulise teenusepakkujaga või mitte, see ei ole nende jaoks primaarne otsus või küsimus," märkis Saarna.

Olümpiamängude teleülekandeõigusi müüva Discovery kommentaari Kanal 2 sammule ei õnnestunud "Aktuaalsel kaameral" saada.

Tehnilise järelevalve ametile ei olnud kolmapäeva pärastlõunaks Kanal 2 ja TV3 ametlikke taotlusi vabalevist lahkumise kohta laekunud. Nende taotluste menetlemiseks on aega üks kuu.

"Nii et põhimõtteliselt jõuab esimeseks augustiks ära teha küll. Ja kuu aja jooksul on kultuuriministeeriumil võimalus määrata loale kõrvaltingimused, mis puudutavad Eesti autorite teoste osakaalu, filmide osakaalu, lastesaadete osakaalu ja muud sellist," rääkis ameti side- ja meediateenuste osakonna juhataja Oliver Gailan.

Oliver Gailan ütles ka, et kuna kanalitelt ametlikku taotlust laekunud ei ole, ei maksa ka inimestel kohe tormata esimese teenusepakkujaga lepingut sõlmima, vaid enne tuleks tutvuda, mida ja mis hinna eest pakutakse.

Kuna kaks kanalit teatasid vabalevist lahkumisest täpselt samal ajal, peab konkurentsiamet seda küll kummaliseks, ent võimalikku konkurentsiseaduse rikkumist on ameti sõnul praegu veel vara kommenteerida.