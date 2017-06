Noarootsi püsiühendus maksaks ligi 15 miljonit eurot

Lääne maavalitsus ning Ridala ja Noarootsi vald tellisid üle Haapsalu tagalahe kulgeva Noarootsi püsiühenduse analüüsi, mis leidis, et sild on tehniliselt teostatav. Selle ehitamine on aga küsitav, sest katteallikaid püsiühenduse rajamiseks pole ja on võimalik, et takistuseks kujuneb ka lähedal asuv Silma looduskaitseala.

Noarootsi silla teema tuli päevakorda Lääne maakonnaplaneeringu 2030+ koostamisel. Äsja valminud eskiisi järgi kulgeks püsiühendus Haapsalu tagalahes üle Roograhu laidude.

Ehitada tuleks kaks silda, mille pikkused on 70 ja 300 meetrit. Kahe laiu vahele piisab aga truubi rajamisest.

Koos maismaal asuvate ühendusteedega maksaks see kokku hinnanguliselt 14,4 miljonit eurot. Veel ei ole aga teada, kuidas see raha leida.

"Me ei ole väga palju sellele rahastusele veel mõelnud, kuid siiski loodame nii Eesti riigi toele kui Euroopa Liidu rahadele, mis võivad tulevikus avaneda," kommenteeris Ridala vallavanem Helen Rammu.

Noarootsis elab 863 inimest. Praegu on Haapsalust vallakeskusesse Pürksisse 33 kilomeetrit. Uue ühendusega väheneks vahemaa ligi 9 kilomeetrini. Noarootsi abivallavanem Aivo Hirmo usub, et see elavdaks kogu maakonna arengut.

"Esiteks paraneks töökohtade kättesaadavus, teiseks tekib kummalegi poole kaldale elamuehituspiirkond mereäärega, mis võiks soodustada sisserännet, noorte perede tulekut. Ja kolmandaks elavneks majandus tänu sellele, et tekivad uued turismimarsruudid," loetles Hirmo.

Järgmise sammuna ootab ees keskkonnamõjude hindamine, mis võib kesta umbes poolteist aastat ja maksab hinnanguliselt 30 000 eurot.

Lääne maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja asetäitja Grete Kindel ütles, et keskkonnamõjude hindamine on väga kriitilise tähtsusega, sest projekt jääks Silma looduskaitseala külje alla, mis on oluline rändelindude kevadine-sügisene peatuspaik.

Noarootsi püsiühendus on teemaks olnud ka kahel korral varem. Esimene kord sai sellele saatuslikuks II maailmasõda ja teisel korral Nõukogude Liidu lagunemine.