Islamiriigi juht Abu Bakr al-Baghdadi tegi samas mošees 2014. aastal ainsa avaliku pöördumise ja kuulutas välja kalifaadi.

Iraagi valitsusvägede ohvitseri kirjeldusel olid nad parajasti tungimas sügavale Mosuli vanalinna, kui islamistid mošee ja minareti õhku lasid.

"Meie väed tungisid edasi sihtmärkide poole sügaval vanalinnas ja kui nad olid umbes 50 meetri kaugusel mošeest, siis saatis Daesh (ISIS) korda veel ühe ajaloolise kuriteo ning lasi Nuri mošee ja Hadba minareti õhku," kinnitas Mosuli pealetungi juhtiv kindralleitnant Abdulamir Yarallah.

Iraagi peaministri Haider al-Abadi hinnangul tähendab mošee hävitamine, et Islamiriik on tunnistanud kaotust.

"See on ametlik kaotusetunnistus," oli peaminister veendunud.

Iraagi väed alustasid pühapäeval rünnakut Mosuli vanalinnale.

"Armee, terrorismivastased üksused ja föderaalpolitsei alustasid rünnakut vanalinnale," teatas valitsusvägede ülemjuhatus.

Vanalinn on Islamiriigi viimane tugipunkt Iraagi suuruselt teises linnas.

ISIS hõivas Mosuli 2014. aasta suvel kiirpealetungi käigus Iraagi põhja- ja keskosale. Iraak alustas operatsiooni Mosuli vabastamiseks mullu oktoobris. Vanalinnas arvatakse endiselt olevat lõksus kuni 150 000 tsiviilisikut, keda pühasõdalased kasutavad inimkilpidena.

Õhust tehtud foto Mosuli hävitustööst. Autor: Reuters/Scanpix

Unicef: ISIS-e võitlejad tapavad Mosuli elanike hirmutamiseks lapsi

Sunniitliku äärmusrühmituse ISIS võitlejad tapavad Mosuli linnas lapsi, et hirmutada perekondi, kes kavatsevad linnast lahkuda, vahendas neljapäeval uudisteagentuur Interfax ÜRO lastefondi Unicef informatsiooni.

"Nad kasutavad lapsi sõjapidamisvahenditena, et takistada elanikel linnast lahkumast. See näitab veelkord, kui koletu ja katastroofiline on see sõda," ütles organisatsiooni esindaja Iraagis Peter Hawkins.

Hawkinsi sõnul on neil laste tapmise ja inimkilpidena kasutamise kohta dokumentaalset tõendusmaterjali.