New Yorgi ja Londoni börside naftahinnad jätkasid kolmapäeval langust.

Toornaftatehingute hind New Yorgi börsil langes 98 senti 42,53 USA dollarini barrelist.

Londoni Põhjamere brendi hind liikus allapoole dollari ja 20 senti 44,82 dollarini barrelist.

Nafta hinnad on langenud järsult seoses jätkuvate märkidega, et tootmise tase on jätkuvalt kõrge ja naftakartell OPEC ei suuda oma tootmiskärpeid ellu viia.