Kolme hukkunuga avarii põhjustanud meest ähvardab pikk vangistus

Viru ringkonnaprokurör Olga Dorogan leidis kohtuvaidluses, et Piim (27) tuleb süüdi mõista ja karistada teda 10-aastase vangistusega, lisaks tuleb temalt võtta kolmeks aastaks juhtimisõigus, kirjutab Õhtuleht.

Kaitsja Allan Valk leidis, et Piima karistus võiks jääda nelja aasta piiridesse ning viitas sellele, et Piim on nõus tema allutamisega elektroonilisele valvele seadusega sätestatud maksimaalseks tähtajaks ning kohtu poolt määratavale käitumiskontrollile.

Kohus langetab otsuse 14. augustil.

Juuni alguses alanud kohtuprotsessil tunnistas Piim end süüdi, kuid kinnitas, et õnnetus ei juhtunud tema tahtliku tegevuse, vaid ettevaatamatuse tõttu.

Ränk õnnetus juhtus mullu 30. juuli õhtul Aseri vallas Koogu külas asuva Olerexi tankla juures, kus Piima juhitud BMW sõitis tanklasse viivalt kõrvalteelt peateele, libises vastassuunavööndisse ning põrkas kokku seal liikunud bussiga MAN.

Avariis hukkusid tagaistmel istunud elukaaslased Tatjana ja Renart, järgmise päeva varahommikul suri saadud vigastustesse haiglas Marion.

Ainsana tol õhtul autos olnutest jäi ellu roolis olnud Jaan Piim, kes sai paar kergemat vigastust.

Hukkunute lähedastest esitas kriminaalmenetluse raames tsiviilhagi Jaan Piima vastu Marioni vend Mikko, kes leiab, et õe surmaga põhjustatud kannatuste eest tuleks temale ja tema sugulastele süüdistatavalt välja mõista 50 000 eurot.