Jüri Luik: Keskerakond peaks lepingu Ühtse Venemaaga katki tõmbama

Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) kutsel kaitseministri kohale asunud Jüri Luik tõdes, et Keskerakond on küll muutunud, kuid peaks lepingu Ühtse Venemaaga tühistama.

"Minu arvates tuleks see leping tühistada. Või ütleme, katki tõmmata. See oleks kõige lihtsam lahendus," ütles Luik usutluses Postimehele.

Samas märkis Luik, et Keskerakond on palju muutunud.

"Kui me vaatame praegu Jüri Ratase tegevust kas või rahvusvahelistes suhetes – tema kohtumist Emmanuel Macroniga, Angela Merkeliga –, siis ma usun, et läänelik suund on üsnagi selgelt kivisse raiutud," lausus Luik.

Vastne kaitseminister ütles, et ta ei ole klassikaline sisepoliitik. "Pole kunagi olnud, ja sisepoliitika kogu oma mitmepalgelisuses pole mind mitte kunagi paelunud. Olen keskendunud ikka pigem välis- ja kaitsepoliitikale. Nende alade eelis on, et Eestis valitseb suhteliselt suur, vaat et universaalne konsensus. Siin sa tunned kõige rohkem, et ajad riigi asja – et seda ei ole võimalik lahutada mingiteks parteilisteks üksikteemadeks. "