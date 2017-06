Tööinspektsioon lõpetas lehelaste väärteomenetluse karistust määramata

Inspektsioon on seisukohal, et eelmisel suvel Järve Keskuse juures töötanud lehelapsed olid vaadeldavad töötajatena töölepingu seaduse mõistes ning nad ei teinud 7-12-aastasele lapsele seadusega lubatud kerget tööd kultuuri-, kunsti-, spordi- või reklaamivaldkonnas.

Samas leiab tööinspektsioon, et karistuse määramine Ekspress Meediale ei ole eesmärgipärane, kuna antud juhul on tööandja kohtumistel näidanud üles siirast soovi korraldada töökeskkond ümber selliselt, et laste tervis ja ohutus oleks tagatud.

Samuti on tööandja väljendanud soovi leida võimalusi, kuidas pakkuda tööd 7-12-aastastele, minemata vastuollu seadusega.

Tööinspektsioon arvestas väärteomenetluse lõpetamisel, et Ekspress Meedia on teinud pingutusi alaealiste tööohutuse tagamisel ja töö ohutul ümberkorraldamisel ning leidis, et rahaline karistus ei saaks tuua täiendavaid paremaid tulemusi.

"Tööinspektsioon on võtnud otsuse tegemisel arvesse, et Ekspress Meedia ei pruukinud aru saada oma teo ehk alla 13-aastase lapse tööle lubamise keelatusest, sest ta lähtus juba väljakujunenud tavast," märkis inspektsioon.

Väärteo menetluse lõpetamise määruse järgi oli ajalehtede müügiga tegelevate laste seaduslik esindaja ehk lapsevanem teadlik laste töötamisest ning andnud selleks nõusoleku ehk võttis ka endale vastutuse laste töötingimuste eest.

"Ekspress Meedia on asunud tegutsema, et edaspidiseid õigusrikkumisi ära hoida ning puudub avalik huvi tema karistamiseks ja karistamise võimalik eesmärk – teadlikkuse tõstmine ning edaspidiste rikkumiste ärahoidmine – on juba täidetud muude vahenditega," seisab määruses.

Tööinspektsioon teeb järelevalvet töösuhete ja töökeskkonna üle ning jätkab teavitamist õiguslikult korrektsetest töösuhetest.