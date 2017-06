Brüsselis algaval ülemkogul on fookuses rändeküsimused

Brüsselis algab neljapäeval Euroopa Ülemkogu, kus on muuhulgas kõne all rändeküsimused.

Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeri sõnul vajab Euroopa Liit jõulisemat asüülipoliitikat, et kogu koormus ei jääks neile riikidele, kuhu geograafilise asukoha pärast saabub suurem hulk inimesi, vahendasid ERR-i teleuudised.

Juncker on varem korduvalt pahameelt avaldanud, et osa liikmesriike ei nõustu sisserändajaid vastu võtma. Ta on kritiseerinud ka sisserändajaid, et nad valivad, millises riigis varjupaika taotleda.

Praegune süsteem ei pea vastu, rõhutas Juncker.

"Mõnes riigis on heldem varjupaigasüsteem kui teistes. See tekitab asüülipaiga valimist. Me oleme ka ilmekalt näinud, et praegune süsteem ei tule survega toime. Sellepärast vajamegi jõulist süsteemi, mis aitab oma asukoha tõttu enim mõjutatud liikmesriikidel anda varjupaika neile, kes kaitset vajavad, ning aitab tagasi saata neid, kellel ei ole õigust Euroopa Liitu jääda," selgitas ta.