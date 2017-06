Portugali elanike arvates ei saanud võimud tulekahju haldamisega hakkama

Portugalis süüdistatakse pärast ohvriterohket metsatulekahju päästeametit ja kohalikke võime selles, et inimesi ei teavitatud piisavalt ja et päästetööde koordineerimine oli halb.

Tules hukkus 64 ja sai vigastada 160 inimest, vahendasid ERR-i teleuudised.

Kohalike elanike sõnul peaksid võimud edaspidi tähelepanu pöörama ka sellele, et tuli levis nii kiiresti seetõttu, et piirkonnas kasvavad peamiselt eukalüptid, mis kergesti tuld võtavad.

Inimeste arvates peaks metsades olema ka muid puid. Samuti oleks tulnud sulgeda põleguala läbiv maantee, kus inimesed autodesse lõksu jäid.

Seda, et põlengu kiires levikus on suures osas süüdi eukalüptimetsade vohamine, on märkinud ka keskkonnateadlased, kes on sellise võimaluse eest ka juba aastakümneid hoiatanud.