AP: USA kuulab kinnipeetavaid üle Jeemeni kurikuulsates piinavanglates

Endised vangid, Jeemeni ametnikud ja inimõigustega tegelevad juristid ütlevad, et Araabia Ühendemiraadid ja Jeemeni üksused on pidanud Lõuna-Jeemenis salajast vanglate võrgustikku, millesse on Al-Qaeda võitlejate väljaselgitamisega seotud operatsioonide käigus "kadunud" sadu inimesi ning kus väidetavalt on piinamine ja väärkohtlemine laialt levinud, kirjutab Associated Press.

USA kõrged kaitseametnikud möönsid kolmapäeval AP-le, et ameerika sõjaväelased on osalenud kinnipeetavate ülekuulamistel, ent Pentagoni esindajate sõnul ei ole ameeriklased olnud seotud ega ole teadlikud ühestki inimõiguste rikkumise juhtumist.

Kinnipeetavate ülekuulamine vägivaldsel moel võib minna vastuollu rahvusvahelise piinamisvastase konventsiooniga, mille kohaselt võib kolmanda osapoole teostatud piinamisest teadlik olemine võrduda süükaaslusega.

Ühendriikide oluline liitlane piirkonnas Araabia Ühendemiraadid on osa Saudi Araabia juhitavast koalitsioonist, mis võitleb koos Jeemeni valitsusega šiiamässuliste vastu, võideldes samaaegselt ka Al-Qaeda Jeemenis paikneva haruga.

AP on endiste vangide, vangide perekondade, inimõigusjuristide ja Jeemeni sõjaväeametnikelt saadud info alusel dokumenteerinud vähemalt 18 salajast kinnipidamispaika Lõuna-Jeemenis, mille üle peavad kontrolli Araabia Ühendemiraadid või sellised Jeemeni üksused, mille on loonud ja välja õpetanud nimetatud Pärsia lahe riik. Kõik sellised vanglad on kas põrandaalused või asuvad väljaspool Jeemeni valitsuse haaret. Jeemen on saanud Ühendemiraatidelt abi kodusõjas mässulistega viimasel kahel aastal.

Salavanglad asuvad sõjaväeosades, sadamais, lennujaamas, eravillades ja isegi ühes ööklubis. Osa kinnipeetavaist on lennutatud Ühendemiraatide sõjaväebaasi teispool Punast merd, Eritreasse, selgub nii Jeemeni siseministri Hussein Arabi kui ka teiste ütlustest.

Mitu tundmatuks jääda soovinud USA kaitseametnikku ütles AP-le, et ameerika sõdurid osalevad ülekuulamistel Jeemenis, koostavad küsimusi teistele esitamiseks ning saavad ülekuulamiste ärakirju oma liitlastelt, Ühendemiraatidelt. Ametnike sõnul on kõrged USA sõjaväelased teadlikud teadetest piinamiste kohta Jeemenis asuvais vanglais ning on asja ka uurinud, kuid on saanud kinnitust, et ühtegi väärkohtlemise juhtumit ei ole esinenud, kui USA sõjaväelased on taolistel ülekuulamistel osalenud.

Sõjast räsitud Jeemenis on juristide ja vangide perekondade sõnul salavanglaisse jäänud teadmata kadunuks ligi 2000 meest. Tegemist on sedavõrd kõrge arvuga, et see on vallandanud pea iganädalased meeleavaldused perekondadelt, kes tahavad teada oma kadunuks jäänud poegade, vendade ja isade saatuse kohta.