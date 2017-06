Jõgevamaal hukkus vastu puud sõitnud auto juht

Jõgeva vallas Alavere külas Laiuse-Kuremaa tee 6. kilomeetril juhtunud liiklusõnnetusest teatati häirekeskusele kella 5.10 paiku, ütles politsei pressiesindaja Ragne Keisk ERR-ile.

Esialgse info kohaselt sõitis Laiuselt Kuremaa suunas liikunud Chrysler veel teadmata põhjusel lauges kurvis teelt välja.

Masina teekonna lõpetas laupkokkupõrge puuga. Õnnetusse sattunud masinas oli vaid juht, kes sa sedavõrd raskelt viga, et suri kohapeal.

Politseinikud selgitasid, et sõidukijuhi turvavöö oli kinnitatud selja tagant. Jõgeva patrullitalituse juhi Kajar Penti sõnul peab turvavöö efektiivseks toimimiseks see olema kinnitatud nii, et ilmtingimata oleks fikseeritud nii inimese õlg kui ka keha puusapiirkond.

"Loomulikult ainuüksi turvavöö kasutamine ei pruugi ära hoida õnnetust, ent selle nõuetekohane kasutamine mõjutab oluliselt liiklusõnnetuse tagajärgede raskust ning vähendab raskete ja surmavate vigastuste riski," lausus ta.

Masina kahjustusi näinud patrulltalituse juht rõhutas, et iga sõidukijuht peab liikluses olema valvas ning valima sõidukiiruse, mis vastab tee iseärasustele, -oludele ning ka juhi oskustele.

"Iga sõidu eesmärk peaks olema tervena koju jõudmine ja selleks saab iga autojuht ise väga palju ära teha. See tähendab liikluspiirangutest kinnipidamist, ohutut liiklemist ja turvamehhanismide õiget kasutamist," ütles Pent.

Tee õnnetuskohal oli asfaltkattega ja heas korras, sõiduki rehvid vastasid nõuetele ning lubatud maksimaalne kiirus sel teelõigul on 50 km/h.

Õnnetuse asjaolud selguvad uurimisel.