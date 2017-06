Ministeeriumid koondavad tugiteenused kolimise järel kokku

Valitsus arutab neljapäevasel istungil määruse eelnõu, mille kohaselt luuakse ministeeriumide ühisosakond, mis hakkab korraldama kõigi nelja ministeeriumi tugiteenuseid. Tugiteenused antakse üle moodustatavale eelarveosakonnale, personaliosakond kaotatakse. Ministeeriumi personalijuht läheb üle kantsleri otsealluvusse.

Lisaks läheb riigisaladuse kaitse korraldamine üldosakonnast kriisireguleerimise osakonda. See on tingitud osakondade vahelise tööjaotuse ümberkorraldamisest.

Rahandusministeeriumi pressiosakonnast öeldi ERRile, et eesmärk on muuta riigi tugiteenused kesksemaks, nii et igal ministeeriumil ei oleks eraldi õigus-, haldus-, finants- ja arendusosakonda, vaid kõigile pakutaks ühiselt teenuseid.

Muudatused tehakse samm-sammult ning kõigepealt vaadatakse uude majja kolimise järel kogu töökorraldus üle.

"Seda ei julgeks öelda, et kedagi kohe koondame," sõnas pressiesindaja.