Kui praegu saavad õpilased veel valida, kas lõpetada kutsekool kutseeksamiga või ilma, siis alates selle aasta esimesest septembrist kutsekoolides õpinguid alustavatele inimestele on hariduse omandamise üheks kriteeriumiks kohustusliku kutseeksami sooritamine. See tähendab omakorda, et ka kutsekoolid saavad kutseandja õiguse. Jane Saluorg