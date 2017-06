Volikogude suurus selgub juuli keskpaigaks

Kohalike omavalitsuste volikogude valimiste seadus sätestab, et volikogu liikmete arv määratakse hiljemalt 90. päeval enne valimispäeva ehk see peab olema selge hiljemalt 19. juuliks. Valimised on 15. oktoobril.

"Volikogu suurus ja valimisringkonnad määratletakse volikogude kokkuleppel või maavanema korraldusega. Ehk et kuna jätkuvalt ei ole sundliitmine lõpetatud, ei saa praegu öelda ka lõplikku ringkondade arvu. Kindlasti väheneb see vähemalt kaks korda," ütles ERR-ile riigi valimisteenistuse nõunik Kristi Kirsberg. 2013. aasta kohalikel valimistel oli 222 ringkonda.

Liidetavatest omavalitsustest on näiteks teada, et Saue vallavolikogu saab 27-liikmeline. Liitusid Saue vald, Saue linn, Kernu vald ja Nissi vald, kus kokku neljas volikogus oli 60 liiget.

Saaremaa vallaks ühinesid Kuressaare linn, Lääne-Saare vald, Orissaare vald, Pihtla vald, Valjala vald, Salme vald, Kihelkonna vald, Laimjala vald, Mustjala vald, Torgu vald ja Leisi vald, kus kokku oli 127 liiget. Nüüd tuleb volikogu 31-liikmeline.

Jõgeva valla volikogu saab olena 27-liikmeline, varem oli seal volinikke koos Jõgeva linna, Palamuse ja Torma vallaga kokku 64.

Seadus sätestab, et omavalitsuse volikogus peab olema vähemalt seitse liiget ning volikogu liikmete arv on paaritu.

Liikmete arv määratakse rahvastikuregistri andmete põhjal nii, et üle 5000 elaniku korral peab volikogu olema vähemalt 17-liikmeline, üle 10 000 elaniku korral vähemalt 21-liikmeline, üle 50 000 elaniku korral 31 ja üle 300 000 elaniku puhul vähemalt 63-liikmeline volikogu.

Valitsus kinnitas neljapäevasel istungil haldusreformi raames määrused 11 uue kohaliku omavalitsuse üksuse tekkeks.