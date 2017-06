USA meedia: demokraadid muretsevad Pelosi halva mõju pärast

Allikad erakonnas kinnitasid samas, et mingit väljakutset Pelosile siiski praegusel hetkel veel kavas ei ole. Kuid frustratsioon olevat pärast viimaste aastate valimiskaotusi ilmselge.

USA-s Georgia osariigi 6. valimispiirkonnas toimusid teisipäeval valimised esindajatekoja kohale, mis jäi vabaks, kui vabariiklane Tom Price sai Donald Trumpi administratsioonis tervishoiuministriks.

Kuigi nimetatud koht on olnud juba 1979. aastast saadik vabariiklaste käes, lootsid demokraadid, et olukord võiks seekord muutuda. Nimelt näitasid mõned arvamusküsitlused, et demokraadist kandidaat Jon Ossoff omas vabariiklane Karen Handel ees isegi väikest edumaad.

Analüütikute sõnul polnud käesoleval juhul tegu vaid Georgia osariigi üht kohta puudutava poliitilise heitlusega, vaid sisuliselt nägid demokraadid selles "referendumit" Trumpi administratsiooni ja teda toetavate vabariiklaste asjus. Seetõttu kujunes sellest ka ajaloo kõige kallim heitlus ühe esindajatekoha pärast - valimiskampaaniate peale kulus rohkem kui 40 miljonit dollarit ning demokraadid kulutasid valimisreklaamiks vabariiklastest oluliselt rohkem.

Ometi sai vabariiklasest kandidaat Karen Handel võidu demokraadist rivaali Jon Ossoffi üle. Ka asjaolu, et Ossoff kaotas üldjuhul vabariiklasi toetavas piirkonnas Handelile väga napilt (Kandel kogus 51,9 protsenti häältest), ei suutnud pettunud demokraate kuidagi lohutada.

Mitmed demokraadid ja analüütikud on nentinud, et valimiskaotuses polnud süüdi mitte niivõrd Ossoff ise, vaid asjaolu, et suur osa valijatest seostas teda Pelosi ja tema elitaarseks peetud vasakliberaalsete seisukohtadega. Selle väite tõestuseks tuuakse välja, et vabariiklased kulutasid miljoneid valimisreklaamidele, mille otsene eesmärk oli seostada Ossoff otseselt Pelosiga.

Seetõttu kardavad paljud demokraadid nüüd, et Pelosi mõju võib olla probleemiks ka järgmistel esindajatekoja valimistel. Kriitikud erakonna sees ei usu, et Pelosi juhtimisel suudaks erakond esindajatekojas taas enamuse saavutada ja seda isegi olukorras, kus presidendiks on palju kriitikat pälvinud Donald Trump.

Politico on oma teises analüüsivas artiklis isegi nentinud, et Pelosist on saanud vabariiklaste "lemmikdemokraat". Ka Daily Beast ja Business Insider nendivad, et Pelosi on muutunud valijate jaoks "toksiliseks".