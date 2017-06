Stenbocki maja juures Toompeal võetakse kasutusele teetõkkepostid

Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Olja Kivistik ütles ERR-ile, et elektroonilised juhitavad teetõkked ei muuda liikluskorraldust, vaid on täiendavalt abiks, et vältida erilubadeta sõidukite liiklemist Rahukohtu tänaval.

Praegu on tänava alguses sissesõidukeelu märk lisatahvliga "Välja arvatud riigikantselei lubadega".

Kivistik ütles, et teetõkked hakkavad olema ööpäevaringselt üleval, kuid vajadusel lastakse need alla, et eriloaga sõidukid Rahukohtu tänavale saaksid sõita.

Elektrooniliselt juhitavaid teetõkkeid on Tallinna linn paigaldanud Viru tänavale. Samuti on sarnased teetõkked ka Kentmanni tänaval Ameerika Ühendriikide saatkonna juures.