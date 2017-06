Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi (RKAS) juhatuse esimees Urmas Somelar teatas neljapäeval, et esitas ettevõtte nõukogule tagasiastumispalve.

"Soovin selle sammuga anda uuele nõukogule võimaluse keskenduda oma lähikuude töös J. Kuperjanovi 9 seotud küsimuste aruelule, mitte erinevate lindistuste kuulamisele ja kuuldu hindamisele," põhjendas Somelar sammu.

Ta lisas, et seisis RKAS-i juhatuse liikmena resoluutselt vastu riigihaldusministri soovile tekitada äriühingule rahalist kahju.

Nimelt ei pidanud Somelar õigeks endise riigihaldusministri Mihhail Korbi soovi võõrandada endine Eesti Rahva Muuseumi näitusemaja Tartu linnale, mitte aga parema pakkumise teinud korporatsioonile Sakala.

"Sellele järgnenud meediashow’d alustati riigihaldusminister [Jaak] Aabiga kooskõlastatult minu kahetsusväärsete väljaütlemiste fookusega, kuid tänaseks on ka avalikus meedias rõhuasetus jõudnud tegelike skandaali keskmes seisvate küsimusteni. Peamiseks teemaks, millele tuleb tähelepanu pöörata - kuidas ja mis eesmärkidel juhivad Eesti Vabariiki esindavad ministrid, nendele alluvad ametnikud riigile kuuluvaid äriühinguid," teatas Somelar.

"Minu poolt nädala alguses tõstatatud J.Kuperjanovi 9 võõrandamise juhtumi näitel on hetkeolukord kaugel ideaalist ja isegi rahuldavast olukorrast. Kuna minu sirgeselgsus ja pühendumus ettevõtluse ideaalile on teinud võimatuks koostöö jätkumise mitmete riigiasutuste ja minu poolt juhitud RKAS-i vahel, siis otsustasin tagasi astuda," sõnas ta.

Somelar lisas, et oma tagasiastumisega annab ta uuele nõukogu koosseisule võimaluse juhtida RKAS-i õiglaselt ja usub, et nad teevad ka J.Kuperjanovi 9 hoone osas Riigi Kinnisvara AS kui äriühingu jaoks õiglase otsuse.

Riigihalduse minister Jaak Aab, kes RKAS-is riiki omanikuna esindab, ütles, et Somelari tagasiastumine oli õige samm, kuna nii võttis ta vastutuse oma käitumise eest.

"Küll eksitab Urmas Somelar avalikkust oma põhjendustega. Minu ettepanek Urmas Somelarile tagasi astumiseks oli seotud ainult tema ebaeetilise käitumisega, mis ei ole sobiv riigi äriühingu juhile. Kuna see polnud esmakordne taoline juhtum, ei näinud ma sellises olukorras muud võimalust," ütles Aab pressiesindaja vahendusel.

"Kahetsusväärne on Urmas Somelari käitumine avalikkuse ja ajakirjanduse ees – tema püüe siduda juhtunut muude otsuste ja asjaoludega, millega ta alusetult kahjustab enda poolt juhitud riigi äriühingu, ministrite ja riigiametnike mainet,“ lisas Aab.

Urmas Somelar nimetas 2. juunil toimunud koosolekul haridusminister Mailis Repsi "peast rasedaks". Eelmisel reedel tegi Jaak Aab talle ettepaneku RKAS-i juhi kohalt tagasi astuda. Somelari öeldut taunis ka RKASi nõukogu liige Tõnu Toompark.

Neljapäeva pärastlõunal pidi mitteametlikel andmetel kogunema RKAS-i nõukogu, et teha Somelari jätkamise osas otsus.