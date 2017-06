NATO Šoigu lennuki teemal: tegu oli tavapärase tuvastuslennuga

NATO teatas vastuseks Moskva süüdistustele, mis puudutasid kolmapäevast juhtumit Läänemere kohal, et NATO lennukid olid tavapärasel tuvastuslennul.

Vene uudisteagentuuri TASS teatel lähenes NATO sõjalennuk F-16 Läänemere kohal lennukile, milles viibis Kalinigradi suunduv Vene kaitseminister Sergei Šoigu. Väidetavalt ajas Vene hävitaja Su-27 NATO lennuki eemale.

Vene meedias avaldati juhtumist hiljem ka video:

NATO kinnitusel märgati kolmapäeval Läänemere kohal kolme Vene lennukit, vahendas Reuters.

Kaks Vene hävituslennukit ei vastanud lennujuhtimiskeskuse korduvatele üleskutsetele end tuvastada.

"Nii nagu on tavapärane praktika alati, kui tundmatu õhusõiduk läheneb NATO õhuruumile, tõusid NATO ja riiklike õhuvägede lennukid õhku, et neid lennukeid tuvastada," selgitas NATO ametnik.

"Kui NATO lennuk teist lennukit tuvastab siis identifitseeritakse see visuaalselt ja hoides alati ohutut vahemaad. Kui see on tehtud, NATO hävitajad lahkuvad," lisas ta.

NATO esindaja rõhutas, et neil ei olnud mingit teavet selle kohta, kes täpsemalt lennuki pardal olid.

Fox News teatas teisipäeval Vene sõjalennuki ohtlikust manöövrist

Fox News teatas teisipäeval oma allikatele viidates, et relvastatud Venemaa hävitaja Su-27 sõitis Läänemerel ohtlikult lähedalt mööda USA luurelennukist RC-135.

Hävitaja, mis kandis kaht õhk-õhk tüüpi raketti, möödus luurelennukist vaid viie jala ehk pooleteise meetri kauguselt.

Ametnike sõnul tegi Vene piloot luurelennukiga kohakuti jõudes provokatiivseid manöövreid.

Intsident, mille USA liigitas ohtlikuks, toimus esmaspäeval.