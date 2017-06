"Nõustume, et rehvide omadused vanuse kasvades muutuvad, kuid rehvide omaduste

halvenemine ajas sõltub siiski mitte ainult vanusest, vaid paljude muude tegurite koosmõjust - näiteks õhutemperatuurist, UV kiirgusest, ja isegi õhuniiskusest ehk sellest, millistes tingimustes on rehve hoitud ning millises kliimas kasutatud," seisab minister Kadri Simsoni allkirjastatud vastuses riigikogu liikmele Jaanus Marrandile.

Samuti mõjutab rehvide omaduste muutumist majandusministeeriumi hinnangul see, kuidas rehve on kasutatud, näiteks kas on sõidetud korrektse rehvirõhuga või millistel teedel, kui kiiresti jne. "Rehvide haardevõime teekattega talvetingimustes sõltub ka sellest, kas rehvide materjali valikul on tootja lähtunud soojema või siis nn põhjamaa ilmastiku tingimustest."

"Seega on üheselt väga raske määratleda piiri, kui rehvid ei ole enam ainult vanuse tõttu kasutuskõlblikud," teatas ministeerium.

Majandusministeerium viitab ka Euroopa Komisjoni 2014. aastast pärit uuringule, kust selgub, et rehvide vanus mõjutab üldist liiklusohutust ainult vähesel määral, mistõttu on otsust rehvide vanusele konkreetne ülempiir kehtestada raske põhjendada.

"Rehvide tehnoseisundi nõuded on reguleeritud nii, et nõuetele vastavust saaks tuvastada visuaalselt või mõõtevahendiga ning eeldatakse, et enamus kasutuses olevate rehvide turvisemuster kulub ära enne, kui rehvid muutuvad ohtlikuks pelgalt nende vanuse tõttu," põhjendas majandusministeerium.

Eestis kehtis rehvidele vanusepiir kuni aastani 2005, mil see tunnistati kehtetuks. Toonaselt oli rehvide vanusepiiriks kümme aastat.

Riigikogu majanduskomisjoni kuuluv sotsiaaldemokraat Marrandi tegi mai alguses Postimehes ilmunud arvamusloos ettepaneku, et "Eesti loobuks olemast Euroopa vanade rehvide prügimägi" ja seaks liiklusohutust silmas pidades rehvidele selge vanusepiirangu.

Sel teemal esitas ta hiljem arupärimise minister Simsonile. Marrandi viitas ka kahele talvel juhtunud inimohvritega liiklusõnnetusele, kus sõidukite rehvid olid kümmekond aastat vanad.

Marrandi tegi ettepaneku, et majandusministeerium täiendaks mootorsõiduki tehnonõudeid kirjeldavat ministri määrust, kehtestades rehvide vanusepiiriks kuus või maksimaalselt seitse aastat.

Ministeerium märkis, et ühe õnnetusjuhtumi puhul oli riskiteguriteks teekatte võimalik jäätumine ja sõiduki pidurite tehniline olukord. Teisel juhul juhi arvatav alkoholijoove, suur kiirus ning kulunud rehvid, millest olid naastud eemaldatud.

"Nagu eelnevast nähtub, siis oli nende kahe õnnetuse puhul märksa olulisema mõjuga

riskitegureid kui ainult rehvide vanus ning seega ei saa viidatud kahe näite põhjal teha järeldusi, et uuemate rehvide kasutamisel oleks õnnetused olnud välditavad."