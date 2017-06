Ratas: ma ei kujuta ette olukorda, kus erakonna looja läheb kandideerima valimisliitu

Peaminister ja Keskerakonna esimees Jüri Ratas ütles, et ta ei kujuta ette olukorda, kus erakonna looja Edgar Savisaar läheks olukorras, kus erakonna toetus on kõrge, kandideerima valimisliitu.

"Eks neid jutte on, ei saa ju seda eitada, aga ma arvan, et lõpuks on kõik kahe jalaga maa peal," kommenteeris Ratas ERR-ile.

"Ma ei kujuta päris ette olukorda, kus erakonna üks looja, 25 aastat olnud esimees Edgar Savisaar otsustab ühel päeval, kui erakonna toetus on olnud kõrge, erakond on välja töötanud tugeva programmi Tallinnas ja Eestis, ja ta läheb kandideerima valimisliitu - ma ei kujuta seda väga ette," ütles Ratas.

Reporter Epp Ehand küsis Rataselt, et kui Edgar Savisaar oma valimisliidu teeb, siis kas ta visatakse erakonnast välja. Ratas sellele küsimusele ei vastanud. Ratase sõnul saab nendele küsimustele vastata siis kui need tegevused on juhtunud.

"Minu sõnum oli Yana Toomile see, et Keskerakond on tugev erakond, meil on väga selge ja tulevikku vaatav programm, meie meeskonnal on alati olnud väärtus. Ma olen tänulik Eesti elanikele ka viimaste reitingute eest, mis näitavad tõesti suurt toetust nii Tallinnas, aga ka Eestis laiemalt. Minu sõnum oli loomulikult see, et selle programmi, nende ideedega, tasub valimistele minna koos, ühtse meeskonnana," kommenteeris Ratas ka oma suhtlust Yana Toomiga.

Ratas ütles, et ta usub, et ka Yana Toom mõistab seda.

Yana Toom ütles, et oma läbirääkimisi Jüri Ratasega kohalike valimiste teemal ei soovi ta täpsemalt kommenteerida. Toom rääkis, et selgus peaks tulema enne "suurt suve".

Otsuse tegemisel on Toomi sõnul kõige olulisem valijate huvi. "See on peamine," ütles Toom.

Jüri Ratas ja Yana Toom arutasid kohalike valimistega seonduvat nii esmaspäeval kui ka teisipäeval.

Esmaspäeva hommikul rääkis Yana Toom ERR-ile, et tema jätkamine kohalikel valimistel Põhja-Tallinna Keskerakonna esinumbrina on kahtluse all.