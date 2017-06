Pagulasest süütamise ohver tuli koomast välja

Põhja ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Saskia Kask ütles ERR-ile, et võimalik süütamise ohver tuli koomast välja.

Prokuratuuri kinnitusel on naiselt võetud esmased ütlused, kuid uurimise huvides nende sisu praegu ei avaldata.

Eestisse pagulasena saabunud noormees, keda kahtlustatakse oma abikaasa süütamises, jääb esialgu vahi alla. Harju maakohus võttis Põhja ringkonnaprokuratuuri taotlusel noormehe vahi alla 10. märtsil.

Saskia Kask on "Aktuaalsele kaamerale" öelnud, et tõenäoliselt sai naine põletushaavu kuriteo tõttu.

"Käesoleval hetkel me päriselt ei välista ühtegi versiooni, kuid kõige tõenäolisem on ikkagi see kuriteo versioon," märkis ta.

Tallinnas Majaka tänaval asuvast korterist toimetati 7. märtsil kell 17.30 raskete põletushaavadega haiglasse pagulasena Eestisse saabunud 22-aastane süürlasest naine.

Kase sõnul olid juhtumi ajal korteris naise süürlasest abikaasa, 19-aastane noormees ning kahe ja poole aastane laps.

Kriminaaluurimine käivitati karistusseadustiku paragrahvi järgi, mis käsitleb ettevaatamatusest raske tervisekahjustuse tekitamist.

Süürlaste perekond saabus Eestisse kvoodipagulastena mullu juunis Kreekast.

Vastavalt seadusele vastutab lapse eest hetkel kohalik omavalitsus.