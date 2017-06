Vabalevist lahkumisel säilivad Kanal 2 ja TV3 piirangud ja kohustused

Meediateenuste seaduse järgi peab televisiooni- ja raadioteenuse osutaja edastama vähemalt kuuel päeval nädalas viie protsendi ulatuses programmi päevamahust enda toodetud uudistesaateid.

Gailan ütles ERRile, et selline kohustus kehtib kõikidele Eesti loaga televisiooniteenuse osutajatele sõltumata sellest, kas nad levivad nii-öelda vabalevi loaga või tasulise levi loaga. Erand on võimalik teha vaid teemakanalitele, näiteks filmi-, muusika-, spordi- ja muud sellised kanalid.

Teemakanalina kvalifitseeruvad aga tõepoolest ainult üht tüüpi sisu edastavad kanalid.

"Näiteks Eestis on telekanal MyHits, kus sisuks muusikavideod, või filmikanal FilmZone, kus on ainult filmid. Kui TV3 või Kanal 2 tahaks ennast teemakanaliks deklareerida, siis peaksid nad ikkagi ka sisu poolest olema ühtse teemaga, tõesti ainult sarjad näiteks. Aga kuna neil on täna suhteliselt varia-sisu, ei saa neid küll teemakanalina võtta," tõdes Gailan.

Ta lisas, et ka näiteks Kanal 11 ja TV6 ei ole teemakanalid, nemad aga täidavad uudistesaate nõuet sellega, et TV6 näitab kordusena enda omaniku TV3 "Seitsmeseid uudised" ning Kanal 11 näitab omanikust Kanal 2 uudistesaadet "Reporter".

Telekanalite vabalevist lahkumine ei vabasta neid ka reklaamipiirangutest.

"Reklaamimahu piirang tuleneb Euroopa Liidu audiovisuaalmeediateenuste direktiivist ja kohaldub kõikidele ELi liikmesriikide lubadega tegutsevatele kanalitele," selgitas Gailan.

Ta tõi näiteks, et telekanal PBK tegutseb Läti Vabariigi loaga ja seega kohaldub talle ka ELi-ülene reklaamimahu piirang. Mis puudutab iga riigi enda spetsiifilisi reklaami sisu piiranguid, siis iga kanal peab lähtuma päritolumaa nõuetest - Läti päritoluga PBK peab täitma Läti reklaamiseaduse nõudeid, mitte Eesti omi.

"Ei ole ju mõeldav, et üks kanal peaks täitma kõigi ELi liikmesriikide reklaaminüansse - siis ongi kokku lepitud see põhimõte, et kehtib ainult päritolumaa riigi seadus ja õigus," sõnas Gailan.

Päritolumaa määramiseks on mitu kriteeriumi - kas juhtorgan asub sellel maal, kas toimetusvastutus või oluline osa töötajatest on selles riigis.

Kultuuriministeerium võib määrata lisatingimusi

Seega ei muuda Kanal 2 ja TV3 vabalevist lahkumine esialgu nende kohustusi ja piiranguid, kuid Gailan märkis, et kultuuriministeerium võib loale määrata kõrvaltingimusi, millest lähtuvalt võib uus luba ka mingeid muudatusi tuua. Kuna aga praegu pole Tehnilise Järelevalve Amet telekanalitelt veel taotlustki saanud, siis ei ole ministeerium ka konkreetseid tingimusi määranud.

Pärast taotluse laekumist teavitab amet sellest ministeeriumi ja soovi korral esitab ministeerium siis kõrvaltingimused. Nendeks võivad muu hulgas olla näiteks Eesti autorite või Eesti riigi rahalisel toetusel valminud audiovisuaalteoste miinimummaht või muusika-, sõna- ja uudistesaadete osakaal programmis.

"Seal võib kultuuriministeeriumi poolt tulla nõudeid, mis pisut programmi struktuuri muudavad, aga mitte ka oluliselt," nentis Gailan.

Kolmapäeval teatasid nii Kanal 2 kui TV3, et lahkuvad alates 1. augustist vabalevist.