President kuulutas välja 27 seadust: "suhkrumaksu seadust" nende seas pole

Toiduainetööstuse liit, põllumajandus-kaubanduskoda ja kaubandus-tööstuskoda saatsid presidendile pöördumise jätta magustatud jookide maksustamise seadus välja kuulutamata, sest see on nende väitel põhiseadusvastane ja seaduse menetlemisel on eiratud hea õigusloome tava.

ERR-i andmetel kavatseb president seaduse üle langetada otsuse hiljem.

Predidendi kantselei teatas, et riigipea kuulutas välja 27 erinevat seadust. Teiste hulgas said riigipea allkirja haldusreformi, pakiroboteid, taksoteenust ja riigipea puhkust reguleerivad seadused.

Lisaks kuulutas president Kaljulaid välja riigihangete seaduse, käibemaksuseaduse ja riigikaitseseaduse muutmise seaduse, Euroopa patentide väljaandmise konventsiooni kohaldamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse, karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse, kriminaalmenetluse seadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku rakendamise seaduse muutmise seaduse, töövaidluse lahendamise seaduse, spordiseaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse, õppetoetuste ja õppelaenu seaduse ning töövõimetoetuse seaduse muutmise seaduse, töövõimetoetuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse, liiklusseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse, liiklusseaduse, liikluskindlustuse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse, maagaasiseaduse ja elektrituruseaduse muutmise seaduse, audiitortegevuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse, kogumispensionide seaduse ja investeerimisfondide seaduse muutmise seaduse, kalapüügiseaduse ja keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse, keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise seaduse, atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seaduse, looduskaitseseaduse muutmise seaduse, kiirgusseaduse muutmise seaduse, atmosfääriõhu kaitse seaduse ja keskkonnaseadustiku üldosa seaduse muutmise seaduse ning keskkonnaseire seaduse muutmise seaduse.