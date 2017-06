Ratas Luige ettepanekust lepe Ühtse Venemaaga katki tõmmata: radikaalne

"Väga radikaalne. Mulle tundub, et Eesti poliitikas me võiksime saada selle tarkuse, et iga erakond peab oma asjadega ikka ise tegelema. Mina soovin IRL-ile jõudu ja ütlen siiralt, et nad on olnud ja on väga hea koalitsioonipartner," ütles Ratas ERR-ile.

"Selle lepingu osas - ma saan aru, et Jüri Luik on alles tulnud ja ta pole kõiki minu vastuseid lugenud, mida on antud võib-olla tuhat korda. Ma võin seda 1001. korda öelda, et mis sellest katki rebida kui see leping või see protokoll ei tööta ja pole töötanud juba väga mitmeid aastaid. Kui ei toimu mingi protokolli osas tegevust, siis seda ei toimu," selgitas Ratas.

Eurosaadik ja erakonna juhatuse liige Yana Toom ütles, et Luik pole kaugeltki mitte esimene, kes seda soovitab. "Ma ei hakka kritiseerima koalitsioonipartnereid, meil on erinevad arvamused. Koalitsioon ongi selline kooslus inimestest, kes ei arva ühtemoodi asjadest, see on normaalne. Tema soovitab nii, meie teeme naa. Ma ei näe siin mingit probleemi," kommenteeris Toom.

Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) kutsel kaitseministri kohale asunud Jüri Luik tõdes, et Keskerakond on küll muutunud, kuid peaks lepingu Ühtse Venemaaga tühistama.

"Minu arvates tuleks see leping tühistada. Või ütleme, katki tõmmata. See oleks kõige lihtsam lahendus," ütles Luik usutluses Postimehele.