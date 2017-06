Pindi Kinnisvara vallandab kaks Mölderi tehinguga seotud töötajat

Otsuse tõttu pakkuda riigile kuulunud endise põllumajandusameti kinnistut ainult EASi nõugkogu esimehele Erki Mölderile, vallandab Pindi Kinnisvara kaks töötajat, vahendasid ERR-i raadiouudised.

Neist üks on Pindi Kinnisvara lõunaregiooni juht, kellel olid Erki Mölderiga ka isiklikud ärisidemed. Lisaks kaotab oma töö tehingut vahendanud maakler. Pindi Kinnisvara tegevjuht Elari Udami rõhutab, et nende ettevõttele on usaldusväärsus oluline.

"Kui kellelegi jääb kahtlus, et tehing ei ole tehtud õiglaselt, ja kui üheks tehingu pooleks on avalikkus, siis peab ta olema ka avalik. Protsess ei olnud läbi viidud kõiki kriteeriume arvestades, järelikult on usaldust rikutud. Ja vaheotsustega, mis meil tänaseks teada on, on meil Lõuna regiooni inimesega koostööleping lõpetatud ja maakleriga lõpetamisel," rääkis Udami.

Pärast seda, kui sai selgeks, et Tartus Kooli tänaval asuvat kinnistud pakuti ainult Erki Mölderile, teatas Mölder, et soovib tehingu tagasi pöörata. Nüüd plaanib Riigi Kinnisvara Aktsiaselts kinnistu enampakkumisel müüki panna. Lisaks Kooli tänava kinnistule on Pindi Kinnisvara ilma lepingus nõutud reklaamita müünud veel mitu riigile kuulunud kinnistut. Mis on nende kinnistute edasine saatus, pole RKAS veel otsustanud.